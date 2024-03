Em busca do título, Tite deve escalar força máxima contra o Nova Iguaçu pela final do Carioca

Na manhã deste sábado, o Flamengo finalizou a preparação visando a primeira partida da final do Campeonato Carioca. Os Rubro-Negros duelam contra o Nova Iguaçu, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã. Para esta partida, Tite indicou força máxima. O volante chileno Erick Pulgar, que era considerado dúvida, participou normalmente do treino.

Tite poderia poupar alguns jogadores por conta da estreia da equipe na Fase de Grupos da Libertadores. O Flamengo viaja para enfrentar o Millonarios, da Colômbia, na próxima terça-feira, às 19h, em Bogotá.

Nas próximas partidas, o Flamengo terá os desfalques do lateral direito Wesley, com uma lesão no músculo adutor direito, além do meia Gerson, se recuperando de cirurgia nos rins.

Os convocados nos últimos amistosos pelas seleções nacionais, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Varela, Viña, De la Cruz e Arrascaeta, também estarão à disposição para o confronto, visto que, desde a última quinta-feira, treinam normalmente no Ninho do Urubu.