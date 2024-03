Dono do Inter Miami, Beckham posta foto com Neymar e brinca: "Apenas para jantar"

Os rumores sobre uma possível ida de Neymar para o Inter Miami para se juntar aos amigos Lionel Messi e Luis Suárez cresceram com uma publicação feita pelo ex-jogador David Beckham, um dos donos do clube norte-americano nesta sexta-feira. Posando para uma foto ao lado do astro brasileiro e de sua esposa, Victoria Beckham, ex-atleta inglês brincou com a situação.

"Bem-vindo a Miami, meu amigo (apenas para jantar)", escreveu Beckham em seu Instagram. O proprietário ainda marcou o perfil oficial do clube da MLS na postagem.

Caso acertasse com o Inter Miami, Neymar se reencontraria também com Sergio Busquets e Jordi Alba, ex-companheiros da época de Barcelona.

Apesar da brincadeira de Beckham, o brasileiro tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025. O atacante de 32 anos, entretanto, está longe dos gramados desde outubro do ano passado devido a uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e no menisco.

Ainda em recuperação, o jogador está nos Estados Unidos e, na noite desta quinta-feira, marcou presença no confronto de beisebol entre Miami Marlins e Pittsburgh Pirates, que marcou a estreia das equipes na Major League Baseball (MLB).

Desfalque certo da Seleção Brasileira na Copa América, Neymar vive expectativa de voltar a jogar apenas na próxima temporada, entre agosto e setembro deste ano. Ele tem apenas cinco jogos com a camisa do Al-Hilal e um gol marcado.