Dívida por Cueva irá comprometer orçamento e pode atrapalhar planos do Santos para a Série B

O Santos está otimista para se livrar o quanto antes da dívida com o Krasnodar, da Rússia, pela contratação do meia peruano Christian Cueva. A pendência implicou em um transfer ban na Fifa, que impede o time de registrar reforços.

A expectativa é que o Peixe quite o débito e solucione o problema nos próximos dias. Entretanto, a dívida com o time russo irá comprometer o orçamento do clube para a temporada e pode atrapalhar os planos da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos deve pagar cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões na cotação atual) ao Krasnodar para resolver o caso. Porém, ainda que o Peixe se livre do transfer ban, o dinheiro utilizado para quitar a dívida pode complicar o clube na busca por reforços.

O técnico da equipe, Fábio Carille, não esconde o desejo de receber novos jogadores para o restante da temporada. O time da Vila Belmiro já contratou o lateral Rodrigo Ferreira, que ainda não estreou pois já jogou pelo Mirassol e está proibido de defender outro clube do Campeonato Paulista.

Além disso, o Peixe manifestou interesse no lateral Matheus Bidu, do Corinthians, que avalia a possibilidade de fazer negócio. Ainda há outros nomes na pauta da diretoria alvinegra.

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, nesta última quarta-feira, na Neo Química Arena, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, prometeu que o clube irá chegar a um acordo com o Krasnodar para encerrar o transfer ban.

"Vamos pagar. Vamos acertar e vamos pagar. Nós tínhamos o prazo, mas estamos reunindo recursos, novamente vai comprometer o orçamento, que já está prejudicado, mas não há outra alternativa. Temos que cumprir essa obrigação e vamos pagar", disse o dirigente.

O Peixe tentou envolver atletas do elenco para resolver o problema, mas as condições não foram aceitas pelos russos. O presidente, porém, negou que o clube tenha oferecido o zagueiro Joaquim ou qualquer outro titular da equipe.

"Não vamos ceder o Joaquim. As únicas opções que nós demos não incluíam titulares. A prioridade era dar garantias e esperávamos que seria suficiente. Mas é natural, há um desgaste muito grande, é compreensível, talvez se estivesse do outro lado, agiria da mesma forma. Quando chega no transfer ban, o outro lado quer apenas que o devedor pague sua parte", comentou.

O Santos tinha um prazo para pagar o Krasnodar, mas como não o cumpriu, a Fifa aplicou a sanção ao time. O Peixe se reuniu com representantes do clube russo na última quinta-feira, por meio de uma conferência virtual, para achar uma solução que agrade ambas as partes.

Esta não é a primeira vez que o Santos é punido pela entidade. No início de 2024, o clube sofreu um transfer ban em razão de uma dívida com o ex-técnico Fábian Bustos, avaliada em R$ 4 milhões. O time, porém, pagou a pendência e se livrou do problema.

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou gols. Ele chegou na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, chegou a prometer um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.