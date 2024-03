Com assistência de Benzema, Al-Ittihad bate Al Fayha de virada pelo Saudita

O Al-Ittihad ainda sonha com uma vaga direta para a Liga dos Campeões da Ásia por meio do Campeonato Saudita. Na tarde desta sexta-feira, a equipe liderada por Karim Benzema venceu o Al Fayha por 3 a 1, em casa, no Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, pela 25ª rodada da liga local.

Para conseguir a vaga, o clube precisa terminar na segunda posição do torneio. Com a vitória desta tarde, o time chegou a 46 pontos, dois a menos que o Al-Ahli, terceiro colocado, que empatou com o Al-Ettifaq. O vice-líder Al Nassr tem 56 pontos, mas ainda não jogou na rodada. Já o Al Fayha se manteve com 32, na oitava colocação.

Agora, o Al-Ittihad terá um confronto direto pela terceira posição do Campeonato Saudita contra o Al-Ahli, fora de casa, no King Abdullah Sports City, na próxima segunda-feira. Enquanto isso, o Al Fayha recebe o Al Wehda na terça-feira, no Al Majma'ah Sports City Stadium, também pela liga nacional.

O jogo

Aos 14 minutos do primeiro tempo, a equipe visitante abriu o placar em cobrança de pênalti. Sabiri bateu no canto esquerdo do goleiro Al Muaiouf, que acertou o canto, mas não alcançou a bola. O empate da equipe da casa veio aos 29, com Hamdallah completando o cruzamento da direita de Al Sagour.

Já nos acréscimos, aos 46, Ahmed Al Ghamdi recebeu de Benzema, fintou o zagueiro e marcou um belo gol para virar a partida. No final do segundo tempo, aos 49, Al Sahafi deu um leve toque para marcar mais um para os mandantes e levar o Al-Ittihad para sua segunda vitória consecutiva na liga.

Veja outros resultados desta sexta-feira de Campeonato Saudita:

Al Okhdood 1 x 1 Al Raed

Al Ettifaq 2 x 2 Al Ahli

Damac 0 x 1 Al Khaleej

Al Taawoun 4 x 0 Al Hazem