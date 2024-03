Chefe do departamento médico do Corinthians comenta prazo de recuperação de Coronado: "Estamos monitorando"

O Corinthians informou que Igor Coronado não participou do treino desta sexta-feira. Segundo o clube, o meio-campista foi diagnosticado com dengue e está sendo assistido pelo departamento médico do Alvinegro paulista.

Em entrevista à Corinthians TV, a Dra. Ana Carolina Ramos e Corte, chefe do DM corintiano, explicou que o prazo de recuperação para a dengue varia de cinco a sete dias. No entanto, caso o quadro seja mais grave, o período pode se estender um pouco mais.

"É um quadro em que a gente não sabe muito bem o número de dias, quanto tempo (de recuperação), mas existe uma média ali, de acordo com a literatura, de cinco a sete dias, podendo chegar a quinze dias da doença. Ela vai se manifestar de uma forma diferente em cada um. Temos que hidratar bastante e dar medicações para controlar os sintomas", explicou a Dra. Ana Carolina.

A profissional ainda trouxe mais detalhes sobre a situação médica de Coronado e afirmou que o jogador está bem, mas ainda apresenta alguns sintomas. Segundo ela, o DM trabalha para que a recuperação seja a mais breve possível.

"Ele está bem, melhorando a cada dia. Ainda com dores no corpo, porque é o que realmente a dengue faz. Ainda está com um pouco de febre, mas estamos monitorando e cuidando para que ele volte o mais rápido possível. Ninguém tem culpa de pegar dengue. O que a gente pode fazer é tentar evitar que o mosquito chegue perto da gente", concluiu a Dra. Ana Carolina.

Após o diagnóstico, Coronado virou dúvida para a partida de estreia do Alvinegro na Copa Sul-Americana, que acontece nesta terça-feira (02). Como o prazo inicial para melhora é de cinco a sete dias, o jogador ainda estaria em processo de recuperação.

Além disso, caso o meia venha a de fato se recuperar da dengue, estaria sem ritmo de jogo. O atleta deve ser desfalque nos próximos treinamentos da equipe e também não entra em campo desde o início do mês por conta de uma lesão muscular na coxa. Sua última partida foi contra o Santo André, na 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O problema na coxa tirou o jogador dos últimos dois compromissos oficiais do Timão na temporada, contra Água Santa e São Bernardo. Apesar de ter se recuperado da lesão, ele também não disputou o amistoso contra o Londrina, realizado na última quarta-feira.

Com Coronado como possível desfalque, o Corinthians estreia na Sul-Americana nesta terça-feira. O Alvinegro Paulista terá pela frente o Racing-URU, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. Pelo Grupo F, o time também enfrentará Argentinos Juniors-ARG e Nacional-PAR.