Carrasco, atacante do Nova Iguaçu revela pedido de vascaínos por gol no Fla

Bill viveu uma tarde mágica no Maracanã. Diante de 60 mil pessoas, fez o gol do Nova Iguaçu que eliminou o Vasco do Campeonato Carioca. Bem humorado, o atacante — que passou por base e profissional do Flamengo — revelou que agora os vascaínos têm o cobrado para que também balance a rede do Rubro-Negro na final do Campeonato Carioca.

Eu tenho sido cobrado mais pela torcida vascaína, né [risos]? O pessoal fala: 'fez gol no Vasco, agora tem que fazer no Flamengo também [risos]'. Bom, está sendo legal, isso é bom que a gente ganha mais torcedores, né? Mais pessoas apoiando. Bom que ajuda a nossa pequena partezinha ali [na arquibancada do Maracanã]

Bill é cria do Nova Iguaçu, mas jogou no Fla

Bill atuou no Flamengo do sub-17 até o profissional, onde fez três partidas em 2019 Imagem: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Bill foi formado nas divisões de base do Nova Iguaçu. No sub-17, porém, ele se transferiu para o Flamengo, onde se profissionalizou e chegou a atuar em três partidas do time de cima justamente no ano mágico de 2019.

Em se tratando da atmosfera do jogo, tem um gosto especial, sim, porque eu tive uma história no Flamengo, tenho amigos lá, pessoas que trabalham no corpo técnico, que são muito amigos e que tenho contato até hoje. É uma torcida que gosta de mim, nas redes sociais conheço pessoas da torcida. Em algumas entrevistas falei que o Nova Iguaçu foi o clube que me projetou, e o Flamengo o que me lapidou como homem, como atleta profissional. Porém, sou cria do Nova Iguaçu. Antes do Flamengo, veio o Nova Iguaçu, então estou do lado de cá, tem pessoas aqui que confiam muito em mim. Gosto especial vai ter, mas vou vestir a camisa do Nova Iguaçu

Cidade abraça o time

Bill revelou que tem sentido o carinho da população de Nova Iguaçu nas ruas. O atacante de 24 anos é natural do município.



Bom, como eu sou daqui, conheço bastante gente. Você vai no mercado, encontra um amigo, alguém que estudou junto, um familiar... Enfim, recebemos o carinho das pessoas. Acho que não foi uma situação que mudou, mas que trouxe mais as pessoas daqui do nosso município, da nossa cidade, para próximo

Manutenção do esquema "pedreirinhos"

Bill garantiu que o Nova Iguaçu atuará de forma leve contra o Flamengo. O atacante citou uma expressão para definir o estilo de jogo do time que tem sido a sensação do Campeonato Carioca: "pedreirinhos".