Botafogo se aproxima da contratação do técnico português Artur Jorge

Após mais de um mês desde a demissão de Tiago Nunes, o Botafogo está perto de confirmar o nome do seu próximo técnico. De acordo com o site ge, o português Artur Jorge é o escolhido para assumir o comando da equipe.

Artur Jorge está atualmente no Braga, de Portugal, onde trabalhou durante toda sua carreira, praticamente. A tradicional equipe está na quarta posição do Campeonato Português, somente atrás de Sporting, Benfica e Porto na tabela de classificação. O clube, sob comando do treinador visado pelo Alvinegro, foi campeão da Taça da Liga de Portugal.

Esquentando para a fase de grupos da Conmebol Libertadores no media day ?? Quem aí tá ansioso pra nossa estreia? A venda de ingressos para o público geral começa neste sábado, às 10h, em https://t.co/VmMNMgR0SQ! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/zc23Xn1wyf ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 29, 2024

A imprensa portuguesa não confirma o acerto do treinador com o clube carioca. No entanto, Artur Jorge deve ser confirmado como novo técnico do Botafogo na próxima semana.

Com isso, Fabio Matias vai seguir como técnico interino do Botafogo na final da Taça Rio, contra o Boavista - neste domingo, e na estreia da Fase de Grupos da Libertadores, diante do Junior Barranquilla, na próxima quarta-feira.