Bahia treina visando clássico contra o Vitória, pela final do Baiano

Na manhã desta sexta-feira, o elenco do Bahia treinou já visando o clássico contra o Vitória, marcado para o próximo domingo. O dia de trabalhou começou no auditório, onde os jogadores assistiram um vídeo com informações do adversário e ajustes da equipe que precisam ser corrigidos.

Na sequência, aconteceu uma breve ativação na academia e um aquecimento no campo. Sob o comando de Rogério Ceni, os atletas fizeram uma atividade tática.

Depois, ainda sobrou tempo para alguns jogadores treinaram cobranças de falta. O auxiliar Leandro Dell também passou um exercício complementar para os defensores.

O meia Rezende concedeu entrevista no CT Evaristo de Macedo e projetou o jogo contra o clube rival.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil, o Vitória é um time qualificado. Temos que ter o mesmo nível de entrega do jogo da Fonte Nova para não ser surpreendido", disse.

O Ba-Vi do próximo domingo, que marca o jogo de ida de decisão do Campeonato Baiano, será realizado no Barradão, às 16h (de Brasília). O último treino do Bahia antes do confronto acontecerá na manhã deste sábado.