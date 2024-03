Apresentado no Botafogo, Óscar Romero exalta futebol brasileiro e revela conversa com irmão corintiano

O Botafogo foi ao mercado e trouxe o atacante Óscar Romero. O paraguaio, que iniciou os treinos com o elenco nesta quinta-feira, foi apresentado oficialmente pelo clube, exaltou o futebol brasileiro e revelou que conversas com seu irmão, Ángel Romero, do Corinthians, além do goleiro Gatito Fernández.

"No momento que o Botafogo se comunicou comigo, me gerou orgulho e satisfação. Sabemos que esse clube tem uma tradição muito importante no país. Para mim, é um desafio importante na carreira, o futebol brasileiro é um dos melhores do mundo. Vir a uma instituição que projeta boas coisas e tem projetos muito importantes me alegrou em todos os aspectos para decidir estar aqui. Falei com meu irmão e com Gatito, que está há anos no Botafogo, recebi palavras muito boas do clube, por isso hoje em dia estou aqui", disse em entrevista coletiva.

Hora de conferir nosso perguntas e respostas com Óscar Romero! Solta o play aí! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/fTC5Z0XgCw ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 29, 2024

Além disso, o atacante projetou com otimismo a Libertadores do Botafogo. O clube carioca, que iniciou campanha ainda nas fases preliminares, figura no Grupo D, ao lado de LDU, Junior Barranquilla e Universitario-PER.

"A Libertadores já joguei outras vezes, é uma competição muito difícil, todas as equipes devem estar preparadas mentalmente e armar seu plantel. Creio que o Botafogo tem grande possibilidade de demonstrar, dar salto na América do Sul e fazer uma edição muito boa. Do meu lado, posso transmitir experiência quanto a essa competição, ajudar a fazer as coisas e quem sabe alcançar o sonho de ganhar essa Libertadores", declarou.

Romero vem melhorando a parte física para ficar à disposição para estrear na próxima quarta-feira, contra o Junior-COL, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada da Libertadores.