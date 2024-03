Após vídeo cantando, Leila Pereira agradece receptividade na Seleção: "Desfrutar dos bons momentos!"

Leila Pereira chamou atenção, nesta sexta-feira, ao aparecer cantando em um vídeo publicado pela CBF. Na ocasião, a presidente do Palmeiras, que acompanhou a Seleção como chefe de delegação, pagou o chamado "trote" que estreantes costumeiramente cumprem em suas primeiras convocações. A empresária fez questão de utilizar suas redes sociais para agradecer a receptividade recebida.

"'Detalhes de uma vida... Histórias que eu contei aqui.' Agradeço, mais uma vez, a todos os atletas e demais profissionais da Seleção pela receptividade. Que todos possamos sempre desfrutar dos bons momentos!", escreveu Leila Pereira em sua conta no X (antigo Twitter).

"Detalhes de uma vida... Histórias que eu contei aqui." Agradeço, mais uma vez, a todos os atletas e demais profissionais da Seleção pela receptividade. Que todos possamos sempre desfrutar dos bons momentos! pic.twitter.com/q7hGJWpNZB ? Leila Pereira (@leilapereiralp) March 29, 2024

Na publicação, a mandatária do Verdão sobe em uma cadeira no refeitório em que a delegação brasileira está reunida ? como também é costume ? e escolhe a música "Emoções", de Roberto Carlos, para cantar.

Antes disso, Leila proferiu um discurso aos presentes, se apresentando, destacando o prazer em fazer parte da comitiva da Seleção e reforçando a importância de mulheres ocuparem o espaço em que ela se encontra atualmente.

"Eu jamais imaginei, na minha vida, que estaria aqui, em cima dessa cadeira, falando com o 'crème de la crème' de atletas e comissão técnica brasileiros. É um prazer enorme, para mim, estar aqui com vocês. Meu nome é Leila Pereira, sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e, como já falei inúmeras vezes, a única mulher presidente de um clube da Série A e B do futebol brasileiro. Isso é muito significativo não só para as mulheres, mas para todos nós. É resultado de trabalho e dedicação. Não estamos aqui por acaso, lutamos muito por isso. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Queria agradecer ao presidente Ednaldo Rodrigues e a todos vocês pela receptividade, estou me sentindo em casa. Sou do carioca, fui criada em Cabo Frio, uma cidade maravilhosa, da região dos Lagos. E de Cabo Frio eu vim para cá, com vocês", declarou a chefe de delegação.