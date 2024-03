Após absolvição, Acerbi comenta caso de suposta ofensa racista: "Foram dias muito pesados"

No dia 19 deste mês, a Liga Italiana de Futebol abriu uma investigação contra o jogador da Inter de Milão, Acerbi, por supostos insultos racistas ao brasileiro Juan Jesus, do Napoli. Entretanto, na última terça-feira, o italiano escapou de uma punição por falta de provas. Nesta sexta-feira, Acerbi concedeu uma entrevista ao Corriere della Sera, na qual falou sobre o ocorrido e afirmou ter vivido 'dias pesados'.

"Estou triste e arrependido: é um caso em que todos perdemos. Quando fui absolvido, vi as pessoas à minha volta reagirem como se eu tivesse sido libertado após dez anos de prisão, muito felizes por terem saído de uma situação destas: foram dias muito pesados", afirmou o defensor.

Quando perguntado do motivo de só falar sobre o ocorrido depois de sua absolvição, Acerbi respondeu que não desejava aumentar a polêmica e alegou ter pena de Juan Jesus. "Porque tinha fé na justiça e não queria correr o risco de alimentar uma confusão que já era enorme. Agora que há uma sentença, gostaria dar a minha opinião, sem ter absolutamente nada contra Juan Jesus, pelo contrário, porque também tenho muita pena dele. Mas não se pode chamar racista a uma pessoa por causa de uma palavra mal entendida na emoção do jogo. E não podem continuar a fazê-lo mesmo depois de eu ter sido absolvido."

O italiano também pontuou que foi considerado culpado antes mesmo da sentença ser concluída, e, para muitos, ainda é racista.

"Se tivermos dez dias sendo considerado racistas, o que é que fazemos? Podia ter acontecido qualquer coisa, eu estaria acabado, não como futebolista, que me interessa até certo ponto, mas como homem. Toda a gente já tinha dado a sentença antes mesmo de ela sair. E para muitos, ainda hoje sou racista. Sinceramente, não estou para aí virado, isso não ajuda a resolver um problema como o racismo, que certamente existe", afirmou Acerbi.

O atleta tabém contou que os insultos devem ficar no gramado, e, quando foi questionado se o campo é uma 'zona livre' para dizer o que quiser, disse que 'não deveria ser'. "Não deveria ser, mas ouve-se um pouco de tudo. Se o árbitro tivesse que escrever com papel e caneta tudo o que ouve, teria que correr com uma mochila. Mas acaba sempre por aí, senão tudo se torna condenável, até os insultos aos sérvios, aos italianos, às mães."

Por conta do ocorrido, Acerbi foi cortado da convocação da Itália para os amistosos contra Venezuela e Equador. Juan Jesus, após a absolvição do jogador da Inter de Milão, lamentou a decisão do Juiz Desportivo.

"Li várias vezes, com grande pesar, a decisão com a qual o Juiz Desportivo considerou que não há provas de que fui vítima de insultos racistas durante o jogo Inter-Napoli no passado dia 17 de março: é uma avaliação que, embora respeitando isso, tenho dificuldade em entender e isso me deixa com muita amargura", apontou o brasileiro.