Apontado como substituto de Klopp, Rúben Amorim despista interesse do Liverpool

Após Klopp anunciar que, ao fim desta temporada, não permanecerá no comando técnico, o Liverpool trabalha nos bastidores para encontrar um substituto ideal. Segundo o jornal inglês The Times, os Reds miram a contratação de Rúben Amorim, após Xabi Alonso informar que ficará no Bayer Leverkusen. O treinador português do Sporting, em entrevista coletiva depois de vencer o Estrela da Amadora, pontuou que está focado em sua atual equipe.

"Neste momento, estou focado no Sporting, tenho muito orgulho em ser treinador do Sporting. Estamos completamente todos focados em ganhar títulos e, no fim, logo se vê. Tenho contrato com o Sporting e o foco está em ganhar ao Benfica para a Taça."

Campeão português na temporada 2020/2021, Rúben Amorim comanda o Sporting há cinco temporadas. O time, atualmente, lidera o torneio nacional com 68 pontos contabilizados em 26 rodadas disputadas, acumulando 15 jogos de invencibilidade na competição.

De acordo com o jornal português Record, o Liverpool teria que pagar uma multa rescisória de 20 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$108 milhões na cotação atual, para contratá-lo.