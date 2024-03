Apenas três jogadores do São Paulo atuaram em todos os 14 jogos da equipe na atual temporada

O São Paulo disputou duas competições neste início de temporada. Saiu com o título na Supercopa do Brasil, mas acabou sendo eliminado do Campeonato Paulista. No total, foram 14 jogos até aqui. E todas as partidas tiveram três peças em comum.

Apenas três jogadores do elenco tricolor estiveram em campo em todos as partidas deste 2024. Os atacantes Luciano e Ferreira e o lateral esquerdo Welington formam o trio que mais foi utilizado pelo técnico Thiago Carpini neste início de ano.

Luciano tem sido peça importante para o São Paulo. Recentemente, o jogador balançou as redes no duelo contra o Ituano no Paulistão e alcançou os 70 gols marcados com a camisa tricolor, se isolando como o terceiro maior artilheiro da história do clube no século XXI.

O camisa 10 são-paulino foi titular em dez jogos e saiu do banco de reservas em quatro deles neste começo de ano. Neste momento, o camisa 10 divide a artilharia da temporada com outros dois atletas: Calleri e Ferreira. Todos marcaram três gols.

Luciano faz um início de ano instável no São Paulo e precisa retomar o bom futebol mostrado em temporadas anteriores. Foi às redes na primeira rodada do Estadual e, em seguida, passou por um jejum de nove partida sem marcar. Voltou a fazer gols contra Inter de Limeira e Ituano, porém ainda busca reencontrar sua melhor versão.

Outro jogador que disputou todos os confrontos do São Paulo na atual temporada é Ferreira. O ponta chegou ao time em janeiro deste ano e conquistou a vaga de titular com Carpini aos poucos. Começou como reserva em seis duelos e assumiu a titularidade em oito deles.

O atacante demorou alguns jogos para se adaptar ao Tricolor e entrava ocasionalmente no decorrer das partidas. Contudo, recentemente, Ferreira embalou uma sequência de boas atuações e se consolidou como titular da equipe de Carpini.

Agora, o camisa 47 embalou uma sequência de seis jogos com a titularidade e vem correspondendo. Foram três gols nestes seis embates - contra Inter de Limeira, Ituano e Novorizontino. Coincidentemente, dois destes três times também foram vítimas de Luciano.

Já Welington assumiu a titularidade na lateral esquerda do São Paulo com a saída de Caio Paulista. Mesmo após um início de temporada irregular, como é a única opção para a posição, ele é o jogador com mais minutos acumulados nesta temporada, com 1154.

O defensor atuou como titular na lateral esquerda tricolor em 13 partidas. O único jogo em que não esteve no 11 inicial foi na vitória de 3 a 0 sobre o Água Santa, em que Carpini mandou a campo um time alternativo após a decisão da da Supercopa do Brasil. O atleta não marcou gols e nem distribuiu assistências em 2024.

Com o trio à disposição de Carpini, o São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (04) para fazer sua estreia na Copa Libertadores. Em seu primeiro compromisso, o Tricolor encara o Talleres-ARG, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.