Abel Ferreira diz qual jogador do Santos já tentou contratar para seu time

O técnico Abel Ferreira revelou que tentou contratar um meia que atualmente está no elenco do Santos, adversário do Palmeiras na final do Campeonato Paulista, em coletiva da Federação Paulista.

O que aconteceu

Abel elogiou o meio-campo do Santos e assumiu que tentou contratar João Schmidt. Na ocasião, Abel estava à frente do Braga e não conseguiu trabalhar com o meia, que atualmente está no Peixe.

A final ocorrerá no domingo (31), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Com a falta de opções de estádio na capital, o presidente Marcelo Teixeira manteve a Vila como palco da final.

Abel brincou com o fato do Peixe não ter conseguido levar a final para o MorumBis ou Neoquímica Arena e ofereceu o Allianz. O Peixe consultou o São Paulo e Corinthians, que não cederam os estádios após o Peixe quebrar o recorde de público no Paulistão.

Gostei muito do meio-campo do jogador que está aqui [risos]. Um deles [João Schmidt] eu queria quando eu estava no Braga, o presidente do Braga não negociava jogadores, só livres em final de contrato. Sempre difícil jogar contra o Santos, ainda mais agora, como falaram, quando ganhou na nossa casa foi difícil jogar. Se me dissesse isso eu também assinava para ter os dois na final [risos]. E estão com dificuldades de achar campo, se quiserem, eu empresto o Allianz para eles jogarem. Mas tranquilo, espero que seja um grande jogo.

Abel Ferreira

Endrick e Veiga são dúvidas para a partida. Ambos foram substituídos ontem, em partida contra o Novorizontino, por incômodo muscular.