A dois dias da final do Paulista, Aderlan treina e pode reforçar o Santos contra o Palmeiras

O elenco Santos trabalhou na manhã desta sexta-feira, a dois dias da grande final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. A novidade no CT Rei Pelé foi o lateral Aderlan, que participou das atividades com bola e pode reforçar a equipe na decisão.

O jogador vinha se recuperando se um incômodo na posterior da coxa esquerda e desfalcou o time nos últimos jogos. Treinando normalmente, ele continuará sendo avaliado pela comissão antes do jogo decisivo.

Se Aderlan não reunir as condições ideais, a tendência é que o jovem JP Chermont, de 18 anos, ganhe uma chance na equipe titular. Isso porque Hayner foi expulso na vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta, e não ficará à disposição de Fábio Carille.

Após as atividades do dia, o técnico subiu a serra e concedeu entrevista coletiva na sede da FPF, ao lado do rival, Abel Ferreira. Ele afirmou que Aderlan tem chances de atuar na final, mas não descartou a possibilidade de JP Chermont sair jogando.

"O Aderlan voltou a trabalhar ontem no campo, hoje também treinou com bola. E preparamos também o Chermont, vem treinando muito bem e participou de alguns jogos", disse o comandante.

O Santos tem mais uma sessão de treino antes da grande decisão. O grupo volta a trabalhar no CT Rei Pelé na manhã deste sábado, véspera da partida. O primeiro jogo da final contra o Palmeiras está agendado para o domingo, a partir das 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.