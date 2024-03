À disposição do Palmeiras, Gómez destaca momento difícil após lesão e valoriza DM: "Foi importante"

O zagueiro Gustavo Gómez voltou a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Novorizontino, no Allianz Parque, na última quinta-feira. O paraguaio se recuperou de fratura no dedo do pé esquerdo e desfalcou o Verdão por cinco jogos. O camisa 15 valorizou seu retorno antecipado ao time.

"Foi um momento difícil, a minha segunda lesão em toda a minha carreira. Machuquei depois de 12 anos, mas o atleta está exposto à lesão, faz parte. Agradeço ao departamento médico porque foi uma lesão complicada, falamos antes entre seis a oito semanas, mas voltei na quinta semana já treinando com o grupo, já fazendo a transição. Foi muito importante. Ontem voltamos para o Allianz Parque e foi espetacular, conseguimos a vitória para jogar mais uma vez uma final", disse.

Gómez vinha sendo desfalque para o time de Abel Ferreira desde o dia 18 de fevereiro, no empate por 2 a 2 diante do Corinthians, na Arena Barueri. Na ocasião, ele deixou o gramado no início do primeiro tempo após levar uma entrada de Romero. O jogador não precisou passar por cirurgia.

Nessa temporada, o zagueiro disputou sete jogos, sendo seis deles pelo Paulista. Desde sua saída, Abel Ferreira tem montado a linha defensiva com Marcos Rocha, Luan e Murilo. Em sua ausência, Marcos Rocha assumiu a braçadeira de capitão.

O zagueiro vive a expectativa de retornar ao time nos jogos decisivos do Paulista. O Palmeiras volta a campo neste domingo, às 18 horas (de Brasília), para enfrentar o Santos, em jogo de ida da final, na Vila Belmiro.