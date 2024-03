Palmeiras vence Novorizontino com gol de Endrick e enfrenta o Santos na final do Paulista

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Novorizontino em seu retorno ao Allianz Parque e avançou à final do Campeonato Paulista. Endrick anotou o gol do triunfo alviverde por 1 a 0. Com isso, o Verdão terá a chance de disputar sua quinta final de Paulistão seguida, buscando o tricampeonato consecutivo.

Assim, a equipe comandada por Abel Ferreira fará a decisão do Estadual com o Santos, que avançou depois de vencer o Red Bull Bragantino. A partida deve acontecer neste domingo, na Vila Belmiro, às 18 horas (de Brasília). Enquanto isso, o Novorizontino agora aguarda o início da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo

O Palmeiras arriscou pela primeira vez ao gol aos três minutos, em um cabeceio de Flaco López que acabou defendido por Jordi. A equipe da casa buscou o ataque, mas viu dificultou as criações de jogada com erros de passe que perdurou pelo primeiro tempo. Enquanto isso, o Novorizontino conseguiu escapar em uma reposição de Jordi, aos 12 minutos, e levou perigo à meta do Verdão. Reverson arriscou de longe e Weverton espalmou. No rebote, Luan cortou a tentativa de Rômulo. Depois, o Tigre teve nova chance após cobrança de escanteio de Rômulo e viu o goleiro palmeirense salvar o cabeceio de Neto Pessoa.

Passados 20 minutos de jogo, Marcos Rocha errou um passe no campo de defesa, Neto Pessoa recebeu mais à frente e mandou por cima do gol. Pouco depois, o Novorizontino conseguiu espaço e novamente Neto Pessoa arriscou de fora da área e mandou perto do gol do Alviverde. O Verdão teve boa chance em seguida, mas Veiga finalizou fraco e o goleiro do Tigre defendeu.

Aos 39 minutos, Aníbal Moreno encontrou bom passe para Veiga, que saía na cara do gol, e viu Jordi antecipar e fazer a defesa. Mais tarde, Endrick recebeu lançamento pela direita, invadiu a área, foi até o fundo e cruzou. Jordi espalmou para fora da área e a defesa afastou.

No segundo tempo, o Palmeiras teve uma primeira chance após um lance de bola parada. Raphael Veiga cobrou falta na área, Murilo cabeceou com perigo e César Martins afastou. Depois, em cobrança de escanteio, Flaco López tentou, mas a bola saiu pela linha de fundo. Pouco depois, aos sete minutos, Mayke cruzou para Flaco López, que tocou de cabeça para Endrick. O camisa 9 dominou, ajeitou a bola e estufou as redes de Jordi para colocar o Verdão em vantagem. Flaco assustou a defesa do Novorizontino em um chute cruzado de dentro da área após passe de Aníbal.

Depois de uma investida do Palmeiras, a bola sobrou para Aníbal, na entrada da área e o argentino finalizou, obrigando o goleiro do Novorizontino a defender. Aos 22, Raphael Veiga teve chance em bola parada, mas a defesa afastou o perigo. Pouco depois, Marlon tentou de fora da área e Weverton defendeu. Pouco depois, Flaco também tentou e mandou por cima do gol de Jordi.

Na reta final do jogo, Mayke cruzou na área e Rony, na área, arriscou de cabeça. Jordi defendeu. Já nos acréscimos, Gabriel Menino tentou de longe e mandou por cima da meta adversária.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS 1 X 0 NOVORIZONTINO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 28 de março de 2024, quinta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Daniel Luis Marques e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Marcio Henrique de Gois



Cartões amarelos: Richard Ríos (Palmeiras); Luisão (Novorizontino)



Público: 40.448 torcedores



Renda: R$ 3.497.749,50

GOL

PALMEIRAS: Endrick (aos sete minutos do 2°T)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Raphael Veiga (Lázaro) e Piquerez; Endrick (Rony) e Flaco López (Richard Ríos).



Técnico: Abel Ferreira

NOVORIZONTINO: Jordi; Cesar Martins, Luisão (Paulo Vitor), Chico (Danilo Barcelos); Geovane (Fabrício Daniel), Rômulo, William Lepo e Marlon; Waguininho (Rodrigo Soares) e Neto Pessoa (Lucca).



Técnico: Eduardo Baptista