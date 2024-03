Zagueiro da Espanha reposta vídeo de discussão com Vinicius Junior e provoca: "Queria dançar?"

O zagueiro da Espanha, Aymeric Laporte, ironizou Vinicius Junior após o empate por 3 a 3 com o Brasil, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu. O defensor, titular na partida, compartilhou em suas redes sociais um vídeo do atacante o empurrando no amistoso e escreveu: "Talvez quisesse dançar", seguido por emojis de risada.

A fala do atual jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e ex-Manchester City, faz referência às celebrações de Vini Jr. na Espanha. Após sofrer insultos racistas de torcedores e até de programas de TV do país, ele ganhou uma campanha nas redes sociais com a #BailaViniJr, pedindo para o jogador dançasse quando marcasse gols.

O amistoso entre Brasil e Espanha desta terça foi cercado por ações de combate ao racismo, tendo o atacante do Real Madrid como figura central da luta. Na véspera da partida, ele deu uma entrevista coletiva e, emocionado, alegou que tem tido "cada vez menos vontade de jogar futebol".

Vinicius não brilhou, mas saiu de campo ovacionado no segundo tempo do confronto. Ele deu a lugar a Douglas Luiz, aos 35 minutos da etapa final.

Dentro de campo, o amistoso foi movimentado. A Espanha chegou a abrir 2 a 0 com gols de Rodri e Dani Olmo, mas Rodrygo e Endrick deixaram tudo igual. Rodri marcou novamente e recolocou os locais em vantagem, porém, já nos acréscimos, Paquetá empatou o jogo em cobrança de pênalti.

A Seleção Brasileira agora volta a campo no amistoso contra o México, marcado para 8 de junho. Em seguida, o time enfrenta o Estados Unidos, no dia 12 de junho, em jogo que antecede a estreia na Copa América, contra a Costa Rica.

Já a Espanha, que vinha de derrota para a Colômbia, fará um último teste antes da disputar a Eurocopa. Será contra Andorra, em duelo agendado para 5 de junho.