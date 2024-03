Visando Olimpíadas, Alison 'Piu' dos Santos define calendário de competições preparatórias

Alison dos Santos, o Piu (Pinheiros-SP), já definiu as suas competições preparatórias para os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. Campeão mundial em Eugene-2022, nos Estados Unidos, e medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio-2021, no Japão, nos 400 m com barreiras, Alison estreia já no sábado (30/3) na temporada disputando os 400 m rasos e o revezamento 4×400 m (no time de atletas de seu patrocinador de material) no Pepsi Flórida Relays, na cidade de Gainesville, na Flórida.

Piu está morando em Clermont, também na Flórida, e treina no National Training Center nos Estados Unidos desde o início do ano ao lado de Rafael Pereira (AABLU-SC), que faz os 110 m com barreiras, e do treinador Felipe de Siqueira, que orienta os dois. "O grande objetivo do ano, claro, são os Jogos Olímpicos, ele fará algumas provas antes de Paris como preparação, algo que não foi possível na temporada passada por causa da lesão e é o que habitualmente fazemos", disse Felipe, referindo-se à cirurgia que o atleta teve de se submeter no joelho direito em fevereiro de 2023.

"O foco é o 400 m com barreiras e se a equipe se classificar para os Jogos Olímpicos no revezamento 4×400 m e chegar à final em Paris, ele também estará à disposição", lembrou o treinador. "O Alison ainda está em fase de preparação, estamos fazendo um período longo, mas necessário. Vamos iniciar com meetings aqui nos EUA para ir avaliando o treinamento e buscar ritmo de competição."

Depois do Flórida Relays, Piu disputará o Memorial Tom Jones, também no Estádio James G. Pressly, em Gainesville, nos 400 m rasos, no dia 13 de abril. Em seguida parte para etapas do circuito da Liga Diamante, sempre nos 400 m com barreiras.

"Temos tudo que precisamos no National Training Center, então vamos sair dos Estados Unidos apenas quando necessário, por curtos períodos para pequenos blocos de competições", contou o treinador. "Vamos fazer um camping de treinamento na Turquia, onde costumamos ir, antes de seguir para Paris."

Piu não volta ao Brasil antes da Olimpíada. Ele ocupa a terceira colocação no Ranking Mundial de todos os tempos dos 400 m com barreiras, com 46.29, marca obtida em Eugene, em 2022. O norueguês Karsten Warholm é o recordista mundial, com 45.94, seguido do norte-americano Rai Benjamin, com 46.17.

Na programação de Piu estão previstas as seguintes competições: Flórida Relays, Estados Unidos (30/3), Memorial Tom Jones, também na Flórida (13/4) e as etapas da Liga Diamante em Doha, Catar (10/5); Oslo, Noruega (30/5); Estocolmo, Suécia (1/6); Paris, França (7/7); Mônaco, Principado de Mônaco (12/7); Londres, Inglaterra (20/7).