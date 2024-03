Titular nos dois jogos da Seleção, Bento cita resgate de confiança e faz balanço dos amistosos na Europa

Titular nos dois jogos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa, o goleiro Bento se mostrou animado com o novo cenário do time, agora comandado por Dorival Júnior. A equipe retorna da Europa invicta, com uma vitória e um empate na bagagem, jogando contra Inglaterra e Espanha, respectivamente.

Após o empate diante dos espanhóis, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, Bento fez um balanço das atuações do Brasil nestas duas partidas. Ele vê o saldo como positivo e prevê o time forte na Copa América, que começará no mês de junho, nos Estados Unidos.

"O balanço é muito bom. Foram amistosos de altíssimo nível, geralmente só jogamos contra seleções sul-americanas nas Eliminatórias. Acho que foi bom para mostrar o que o Dorival pode apresentar para nós, para o torcedor. É tirar o melhor desses amistosos para chegarmos forte na Copa América", disse o jogador à SporTV.

O arqueiro do Athletico-PR analisou a partida contra a Espanha. Ele questionou a primeira penalidade marcada para o time mandante, mas valorizou o desempenho da Seleção no segundo tempo.

"O jogo foi muito disputado, a seleção da Espanha é muito qualificada. A gente esperava um jogo movimentado, acho que o resultado foi justo. Acredito que o primeiro pênalti deles não foi, mas, infelizmente, não tinha VAR para ajudar a gente. Conseguimos melhorar no segundo tempo, acho que isso ajudou a gente a buscar o resultado e sair com esse empate", avaliou.

Por fim, Bento ainda citou que o Brasil enfim conseguiu resgatar a confiança. A equipe vinha de uma sequência ruim nas Eliminatórias, com três derrotas e um empate, e chegou a ficar seis meses sem vencer.

"Acredito que sim, estamos muito confiantes. O Dorival disse que todo mundo impressionou nos treinamentos e nos jogos. Espero que o pessoal no Brasil tenha gostado também", concluiu.

A Seleção Brasileira agora volta a campo no amistoso contra o México, marcado para 8 de junho. Em seguida, o time enfrenta o Estados Unidos, no dia 12 de junho, em jogo que antecede a estreia na Copa América, contra a Costa Rica.