Titular da Seleção, Wendell é alvo da Juventus para a próxima temporada, diz jornal

Titular nos amistosos da Seleção Brasileira contra Inglaterra e Espanha, Wendell estaria na mira da Juventus para a próxima temporada. Hoje no Porto, o lateral esquerdo de 30 anos tem contrato com o time português até 2025.

O clube italiano teria enviado um olheiro para acompanhar Wendell na partida contra a Inglaterra em Wembley, no último sábado, de acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport. Na ocasião, o jogador fez sua estreia com a camisa da Seleção, atuando por 89 minutos na vitória por 1 a 0.

Contra a Espanha o lateral foi titular mais uma vez e jogou a partida toda.

A Juventus busca um substituto para Alex Sandro, que deve deixar o time no final da temporada. Como o contrato de Wendell com o Porto vai até junho de 2025, o negócio para mandar o jogador para a Itália pode ser facilitado, já que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar Portugal de graça a partir de janeiro.

Ainda segundo o jornal italiano, Reinildo, do Atlético de Madrid, e Maximilian Mittelstadt, do Stuttgart, também estão no radar da Velha Senhora para a posição.

Wendell chegou no Porto em janeiro de 2022, depois de passar sete anos defendendo o Bayer Leverkusen, da Alemanha. Em Portugal, disputou 97 jogos, marcou sete gols e deu nove assistências. Ajudou o clube a conquistar um Campeonato Português e duas Taças de Portugal.