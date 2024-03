Sub-19 do São Paulo vence Toronto FC e avança às semifinais da Dallas Cup com 100% de aproveitamento

Pela terceira e última rodada da fase de grupos da Dallas Cup, o sub-19 do São Paulo bateu o Toronto FC, por 2 a 1, nesta quarta-feira. Ryan Francisco e Boer balançaram as redes para o Tricolor no duelo, realizado no Moneygram Soccer Park, em Dallas (EUA).

Com o resultado, a equipe sub-19 do São Paulo fechou a primeira fase da Dallas Cup no topo de seu grupo, com 100% de aproveitamento, e garantiu vaga nas semifinais da competição. Foram três vitórias em três jogos para chegar com confiança ao mata-mata.

O São Paulo inaugurou o marcador logo aos seis minutos do primeiro tempo graças a um gol de Ryan Francisco. Já aos 19 minutos, Boer ampliou a vantagem tricolor ao pegar o rebote de Guilherme Batista e mandar para o fundo da rede. Ainda no fim da primeira etapa, a equipe canadense descontou.

Tricolor Sub-19 vence o Toronto FC Academy por 2 a 1 e avança à semifinal da Dallas Cup com 100% de aproveitamento!

Antes da vitória sobre o Toronto FC, o time são-paulino já havia vencido o Eintracht Frankfurt na primeira rodada por 3 a 2. Em seguida, superou o CF Monterrey por 2 a 1.

Agora, o time comandado pelo técnico Menta volta a campo nesta sexta-feira, em horário a ser definido pela organização da competição. O sub-19 do São Paulo aguarda a definição da rodada para saber quem será seu adversário na semifinal.

O Tricolor participou da Dallas Cup nas edições de 1995, 1996, 2001, 2007, 2008, 2009 e 2023. Foi campeão três vezes: em 1995 sobre o Milan, em 2007 sobre o Chelsea e em 2009 sobre o Vancouver Whitecaps. Em 1996, ficou com o vice-campeonato.