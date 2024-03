Seleção: Visita de Casemiro realizou sonho 'quase frustrado' de Pablo Maia

Pablo Maia viu o sonho de conhecer Casemiro quase ruir quando uma lesão fez o experiente volante ser cortado da seleção brasileira, mas conseguiu realizá-lo ainda que rapidamente em uma visita do jogador ao hotel do Brasil em Londres.

O que aconteceu

Pablo Maia conheceu Casemiro muito rapidamente no refeitório do hotel onde a seleção se hospedou na cidade inglesa. Um dos capitães da seleção, o volante visitou a delegação e foi realizar exames com o médico Rodrigo Lasmar.

Casemiro apenas cumprimentou os atletas como um todo e se sentou à mesa com Danilo. O lateral-direito herdou a braçadeira e foi o capitão brasileiro pela primeira vez em sua longa carreira na seleção.

Pablo Maia tem Casemiro como ídolo máximo e ainda não conhecia o jogador. O jovem utiliza Casemiro como exemplo de jogador desde as categorias de base — ambos foram revelados pelo São Paulo.

O volante do Tricolor tinha expectativa de treinar ao lado do ídolo na seleção, mas o corte de Casemiro por lesão impossibilitou. Pablo Maia agora almeja uma nova convocação para, quem sabe, aprender com o volante do Manchester United dentro de campo.

