'Se tivesse estourado como o P.A, não voltaria para o esporte', diz ex-BBB

A decisão de dar uma pausa na carreira para participar de um reality show justamente em ano da Paralimpíadas não é tomada de uma hora para outra. Vinicius Rodrigues aceitou entrar na casa do Big Brother Brasil após o terceiro convite por um combo de motivos: dinheiro que julga que nunca conseguiria com o atletismo, visibilidade ao esporte paralímpico e a oportunidade de uma nova vida.

Essa nova vida incluiria trabalhos como modelo, presenças vips em festa de famosos, publicidade em redes sociais, entre outros. Vinicius acabou eliminado do BBB 24 após duas semanas, mas ele afirmou que se tivesse uma sobrevida maior e saísse cheio de popularidade como o velocista Paulo André, abandonaria o esporte.

"Se eu já tivesse estourado do jeito que ele estava, não voltava pro esporte, não. A realidade entre esporte olímpico e paralímpico é totalmente diferente. Tem atleta que faz a vida numa Diamond League, mas a gente não tem isso. A maior chance de ganhar dinheiro é nas Paralimpíadas, mas precisamos estar entre os tops do mundo e manter o nível", disse Vinícius em entrevista exclusiva ao UOL.

"O cenário seria outro se eu não tivesse saído tão rápido. Eu teria bem mais alcance, mais números e as marcas estariam correndo atrás de mim, coisa que não está acontecendo muito. O esporte paralímpico é um projeto anual, tenho que correr bem para ganhar nos 12 meses. Se não mantiver o nível, esquece o próximo ano. E aí se tudo acabar, eu iria me virar em outras coisas", comentou.

Vinicius conversou, inclusive, com o também velocista Paulo André. PA participou participou da 22ª edição do BBB e foi vice-campeão, atrás de Arthur Aguiar. Vini, então, pegou uma dicas sobre o turbilhão de emoções e as mudanças na vida pós-reality.

"A gente falou sobre a possibilidade de ter um manual pós-programa. É bem estressante, porque recebemos de tudo: tanto comentários positivos, como negativos. Muita gente atrás de perfil falso para jogar hate e esse tipo de coisa. No fim, eu trato bem quem me trata bem e quem me trata mal, devolvo na mesma moeda", destacou.

Recordista mundial dos 100m rasos da classe T63 e medalhista em Tóquio-2021, Vinicius apontou a marginalização do esporte paralímpico. O agora ex-BBB comparou os números de Petrúcio Ferreira, recordista mundial da classe T47 nos 100m e multimedalhista paralímpico, aos de um tiktoker.

"Petrúcio é o paralímpico mais rápido do mundo. Você pega qualquer pessoa que está dançando, balançando o corpo num TikTok, em qualquer coisa, ele está estourado com um milhão [de seguidores], número longe do Petrúcio [que tem 52 mil fãs no Instagram]. O Brasil tem uma inversão de valores muito grande. O nosso campeão paralímpico, que é o nosso atleta mais rápido do mundo, não tem a janela que uma pessoa qualquer tenha. Então, isso me deixa um pouco triste", pontuou Vinicius.

Raiva por saída do BBB vira motivação

Vinicius foi eliminado do BBB deste ano durante o "modo turbo", quando os paredões aconteciam mais de uma vez por semana. O velocista ficou insatisfeito com o tempo de permanência na casa, falou que caiu em rodas de conversas erradas e, agora, vai usar a frustração para buscar a medalha nos Jogos de Paris.

"Meu plano era chegar na final e até fiquei um pouco triste pelo motivo de eu ter saído. Entrei numa roda errada, de umas falas erradas ali e eu acabei rodando, meio que de tabela. Eu não tive nenhuma fala equivocada e isso me chateou um pouco. Eu botei a cara ali e o pessoal ficou me julgando por algo que não foi eu que fiz, eu só tava ali num quarto ali comendo meu chocolatinho", comentou Vinicius.

"Agora, é usar toda essa raiva, essa frustração para empurrar o chão, para disputar as Paralimpíadas. Vou canalizar toda essa minha energia agora na pista, fazer uma temporada boa e terminar o ano bem", frisou o paratleta.

Segundo ele, o tempo fora dos treinos foi como um afastamento por lesão. Não houve defasagem. Agora que já retornou às atividades, Vinícius vê boas expectativas para as próximas competições.

"Acho que foi o meu treinador que voltou para eu sair da casa, né?", brincou Vinicius. "Se eu saísse depois, talvez atrapalharia mais. Eu já voltei firme, forte, já treinando, fazendo avaliação, os saltos. Agora é só melhorar um pouco na parte da corrida e pegar o ritmo, mas já competi duas vezes, fiz final de semana nacional. Já vou chegar no nível que queria para Paris. Dei alguns meses de vantagem pros meus adversários aí, mas nada que a gente não esteja acostumado", comentou.

Poucos amigos

Entre os descansos dos treinos, Vinicius assiste o Big Brother. A sensação é engraçada, segundo o atleta, que ainda se surpreende por ter morado na 'casa mais vigiada do país'. Ao mesmo tempo, o velocista mata as saudades de alguns amigos ou reforça a insatisfação com certos adversários.

"Eu torço muito pela Isabelle, pela história que ela construiu. Também torço bastante pela Fernanda, uma amiga que fiz na casa. Acho o Bin gente boa pra caramba, história de vida muito legal. E aí tem a Pitel também. Alguns que já estão fora da casa ainda vou querer como amigos, mas de resto, não quero muito contato, não", disse Vini.

Bia e Davi são duas pessoas que Vinicius não faz questão das amizades. O atleta não consegue entender a popularidade de ambos os participantes.

"As pessoas não querem saber de conteúdo, mas sim dos números da pessoa. É só ver até o tal do 'bendito' [Davi] aí que está lá estourado, ele tem várias falas problemáticas, mas mesmo assim está cheio de números... Outra bonitinha também que tá estourada lá só fala duas palavras: é 'Brasil do Brasil'... Enfim, eu não entendo qual que é o conteúdo que o Brasil quer, né, se é uma pessoa de verdade, que tem conteúdo para passar ou se é uma pessoa que quer fazer algum tipo de personagem", opinou Vinicius.

Vinicius nega falta de acessibilidade em prova: 'Mimimi'

Logo na primeira prova do líder, Vinicius retirou sua prótese durante o percurso e, em seguida, trocou o componente. Rapidamente, as imagens rodaram a internet e os usuários das redes sociais apontaram falta de acessibilidade na competição. Vini explicou o que aconteceu e negou qualquer tipo de exclusão por parte do reality.

"O pessoal gosta de me fazer um 'mimizinho'. O que aconteceu ali só foi uma falta de briefing mesmo da prova. Geralmente eles mostram o vídeo antes de começar, e por ter sido a primeira eles queriam fazer uma surpresa e não mostraram. Eu estava meio nervoso por não saber qual a prótese ideal que eu ia usar, porque eu pensei que ia precisar ficar andando a noite inteira", esclareceu.

"Essa prótese eletrônica é mais fácil de eu andar, e a minha prótese à prova d'água é mecânica, então eu teria que fazer mais força para usar ela do que com a perna que anda sozinha. Fiquei nesse dilema, teve aquela questão do caminho de meleca que eu não podia molhar minha perna eletrônica, aí eu tirei porque eram 120 segundos para completar o percurso. O pessoal não entendeu que eu me viro melhor sem uma perna. Não tem nada de falta de acessibilidade, eu só tirei para não estragar o meu componente e depois no meio da prova a gente trocou e deu tudo certo", concluiu.

Thomas Pfleghar, diretor de Academy da Ottobock na América Latina, que produz e fornece as próteses do Vinícius explicou a diferença entre cada equipamento.

"O Vinicius tem três próteses, sendo uma delas com sistema eletrônico, o joelho C-Leg, que controla basicamente todos os movimentos da articulação. Além disso, o atleta tem também um equipamento com um sistema mecânico, que é o joelho Dynion, que por ser mecânico é menos sensível em ambientes aquáticos e que dá um suporte melhor em uso na piscina e no mar", falou Thomas.

"Ele tem ainda uma prótese de corrida que é desenhada especificamente para a corrida de curta distância. A dele é composta por um joelho especificamente desenhado para essa finalidade. Isso acontece porque na corrida a fase de apoio é muito curta e a fase de balanço é maior. O equipamento também é composto por uma lâmina em fibra de carbono e desenhada para devolver a maior quantidade de energia que ela recebe", explicou.