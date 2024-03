São Paulo enfrentará Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil sub-17; veja datas e horários

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. O São Paulo encara o Corinthians nas quartas de final em busca de uma vaga nas semifinais da competição. O Majestoso terá ida e volta.

O primeiro encontro entre as equipes acontece já na próxima quarta-feira (03). A bola está prevista para rolar às 17 horas (de Brasília). O mando será do Corinthians, mas o local da partida ainda será definido. Já o confronto de volta será no dia 10 de abril, às 15 horas, no CFA Laudo Natel, em Cotia.

Para chegar às quartas de final da Copa do Brasil sub-17, o São Paulo passou inicialmente pelo PSTC-PR na primeira fase. O Tricolor goleou o adversário por 4 a 1, com dois gols de Pedro Ferreira, um de Bezerra e um de Gustavo.

Já nas oitavas de final, o São Paulo sofreu um pouco mais para se classificar. A equipe comandada por Allan Barcelos eliminou o Athletico-PR após vitória por 4 a 3 no agregado. O jogo de ida, em Cotia, terminou em 2 a 1 graças a gols de Pedro Ferreira e Polin, enquanto o duelo de volta ficou empatado em 2 a 2 - Pedro Ferreira, novamente, e Angelo balançaram as redes para o Tricolor.

Os torcedores são-paulinos que quiserem acompanhar a partida no CFA Laudo Natel poderão fazê-lo sem problemas, já que a entrada será gratuita.

O São Paulo vai em busca do tricampeonato da Copa do Brasil sub-17. O Tricolor faturou o título em 2013 e também em 2020. Na última vez em que disputou o torneio, em 2021, a equipe terminou com o vice ao ser derrotada pelo Flamengo.