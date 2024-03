São Paulo atualiza situação médica de goleiro que levou bolada na cabeça; veja detalhes

Na tarde desta quarta-feira, o São Paulo trouxe novos detalhes sobre a situação médica do goleiro Young. O jogador sofreu uma bolada na cabeça durante o treino da última terça-feira e teve que ser encaminhado ao hospital. A situação aconteceu já no fim das atividades, no trabalho de finalizações.

O Tricolor paulista informou que o jovem goleiro apresentou uma melhora clínica. Contudo, o atleta seguirá em observação no hospital para evitar qualquer tipo de problema em seu quadro de saúde.

O goleiro tem 22 anos e é cria das categorias de base do São Paulo. O jogador foi promovido ao elenco profissional em 2022, mas ainda não recebeu oportunidades e aguarda sua primeira chance para atuar no time principal.

Mais um dia de treinamento com foco total na estreia na @LibertadoresBR! #VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/UEAbJuzFo0 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 27, 2024

Atualmente, Young é terceiro goleiro no elenco são-paulino. Rafael se consolidou como titular absoluto ainda no ano passado, enquanto Jandrei é o reserva imediato. O grupo ainda conta com o garoto Leandro para a posição.

Young foi titular em todos os jogos do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Suas boas atuações o ajudaram a subir ao profissional. Já em junho de 2023, o goleiro acertou sua renovação com o Tricolor paulista até o fim de 2026.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira para fazer sua estreia na Copa Libertadores. Os comandados de Thiago Carpini enfrentam o Talleres, às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.