Santos tem Giuliano titular e mudança no ataque contra o Bragantino; veja

Do UOL, em São Paulo

Santos e Bragantino estão escalados para o jogo de hoje (27), na Neo Química Arena, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

O que aconteceu

O Santos vai a campo com: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Guilherme, Pedrinho e Julio Furch.

O Bragantino tem: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Eric Ramires; Vitinho, Helinho e Eduardo Sasha

O Santos tem duas mexidas em relação às quartas de final, contra a Portuguesa. Giuliano está de volta ao time titular e substitui Cazares no meio de campo. Já no ataque, Pedrinho entra na vaga do suspenso Otero, que foi expulso.

A partida entre as duas equipes será transmitida pela CazéTV (YouTube) e Paulistão Play (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.