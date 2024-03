Santos terá Giuliano e Pedrinho como titulares na semifinal contra o Bragantino; veja escalações

O Santos está definido para a partida contra o Red Bull Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista, na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena. A grande novidade é o retorno do meia Giuliano como titular.

Para o duelo decisivo, o técnico Fábio Carille não conta com o venezuelano Otero, suspenso por ter recebido o cartão vermelho diante da Portuguesa, nas quartas de final. Pedrinho será seu substituto no ataque. O lateral Aderlan segue de fora por um incômodo na posterior da coxa esquerda.

Sendo assim, o Peixe vai a campo com: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Guilherme e Julio Furch.

Visando maior público e renda, a diretoria do Santos decidiu levar o compromisso para o estádio do Corinthians. Os ingressos foram esgotados com dois dias de antecedência do jogo.

Com a segunda melhor campanha geral na primeira fase do Paulistão, o time da Baixada Santista passou nos pênaltis pela Portuguesa e tenta retornar à uma final estadual depois de oito anos. O confronto será decidido em jogo único, e em caso de empate no tempo normal, a definição será através dos pênaltis.

Do outro lado, o Bragantino, algoz do Peixe na fase de grupos do torneio, despachou a equipe da Inter de Limeira na fase anterior. O Massa Bruta tenta disputar a decisão do Paulista, o que não acontece desde 1990.

A escalação de Pedro Caixinha tem: Cleiton; Nathan, Lucas, Luân Candido e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Eric Ramires; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

A bola rola daqui a pouco, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera. O árbitro do duelo será Matheus Delgado Candançan, que será auxiliado por Miguel Cataneo Ribeiro e Evandro de Melo Lima. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral dirige o VAR.