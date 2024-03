Santos precisa voltar a vencer o Red Bull Bragantino para retornar a uma final de Paulistão após oito anos

Na noite desta quarta-feira, o Santos tem um compromisso decisivo marcado em seu calendário. Em busca de uma vaga na decisão do Campeonato Paulista, o Peixe enfrenta o Red Bull Bragantino, a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera.

O Alvinegro Praiano, atualmente comandado por Fábio Carille, entra em campo com apenas um objetivo em mente: chegar à final do Estadual após oito anos. A última vez que o time alcançou a decisão foi em 2016, ano da última conquista do torneio - e, também, do último troféu do clube.

Para alcançar tal objetivo, porém, o Santos não terá vida fácil. Isso porque o retrospecto recente contra o Red Bull Bragantino não é tão favorável assim. O Peixe não vence o Massa Bruta há mais de um ano e saiu derrotado nas últimas três vezes em que se encontraram.

O último triunfo do Santos sobre o Red Bull Bragantino aconteceu no dia 10 de outubro de 2022, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em duelo disputado no Nabi Abi Chedid, o Alvinegro Praiano, na época comandado por Orlando Ribeiro, bateu o adversário por 2 a 0, graças a gols de Camacho e Ângelo, dois atletas que já até deixaram o clube.

A partir daí, os dois times se enfrentaram novamente em três oportunidades, e todas terminaram em vitória do Red Bull Bragantino. O Peixe, sob o comando de Odair Hellmann, voltou a visitar o Massa Bruta no dia 28 de maio de 2023, pela oitava rodada do Brasileiro. A equipe santista perdeu por 2 a 0, com gols de Juninho Capixaba e Vitinho.

Também no ano passado, os dois times voltaram a se encontrar no segundo turno do campeonato nacional. Em 19 de outubro, na Vila Belmiro, novamente o Santos foi superado por 3 a 1. Com o interino Marcelo Fernandes à beira do gramado, o Alvinegro Praiano sofreu gols de Eduardo Sasha (2x) e Eric Ramires, e descontou com um gol contra de Léo Ortiz.

Por fim, a última vez que Santos e Red Bull Bragantino se encararam foi neste ano, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o time da Baixada Santista, já sob o comando de Carille, acabou sendo derrotado por 1 a 0. Ex-Santos, Sasha balançou as redes novamente contra o ex-clube e deu a vitória ao Massa Bruta.

O empate, por sua vez, também tem sido um resultado constante nos duelos. Desde 2020, foram 11 partidas disputadas, com seis empates - cinco deles consecutivos -, duas vitórias do Santos e três do Red Bull Bragantino. Caso o duelo termine empatado novamente, o primeiro finalista desta edição será decidido nos pênaltis.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que as duas equipes se cruzam em uma semifinal de Paulistão. Em 2007, o Santos avançou à final jogando com o regulamento após dois empates sem gols com o rival, que na época ainda era o Clube Atlético Bragantino.

Agora, o Santos precisa reencontrar o caminho das vitórias diante do adversário de Bragança Paulista se quiser voltar a uma decisão de Paulistão. O clube vai em busca de seu 23º título do torneio e, se levantar a taça, pode ultrapassar o rival São Paulo e se consolidar como o terceiro clube com mais troféus do Estadual.