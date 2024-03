Richarlison revela depressão após a Copa do Mundo e agradece psicóloga: "Salvou a minha vida"

O atacante Richarlison voltou a falar sobre os problemas psicológicos que teve recentemente. O jogador do Tottenham e da Seleção afirmou que pensou em desistir do futebol.

"Antes eu ia treinar e já queria voltar para casa, para o quarto, porque não sei o que estava dando na minha cabeça. Cheguei a falar para o meu pai que eu ia desistir. Dá até tristeza de falar, sabe? Porque, sei lá, só eu sei o que eu passei depois da Copa do Mundo, descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveram comigo por mais de sete anos. Loucura. Chegar para o meu pai, o cara que correu atrás do meu sonho, e falar 'Pô, pai, quero desistir' é coisa de louco", disse à ESPN.

O centroavante foi titular da Copa do Mundo no Catar, com três gols em quatro partidas. De acordo com ele, foi justamente após a participação no torneio - o sonho de todo atleta - que passou a sofrer mentalmente devido às fortes críticas e a um problema pessoal.

"Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, estava no meu auge. Estava chegando no meu limite mesmo, não vou falar em se matar, mas estava em uma depressão, querendo desistir, sofrendo muito ataque depois da Copa, junto com esse problema pessoal dentro de casa, me afetou muito. Logo eu, que parecia que era forte mentalmente, depois da Copa do Mundo parece que desabou tudo", completou.

Ainda no ano passado, Richarlison optou por buscar ajuda psicológica, o que ele acredita que foi o responsável por salvar a vida dele.

"Dei uma entrevista recente, acho que a psicóloga, querendo ou não, salvou minha vida, porque eu só pensava besteira. No Google só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte. Hoje posso falar: procure um psicólogo, porque é legal você se abrir, conversar com a pessoa", declarou.

O atacante disse que tinha preconceito em fazer terapia antes, mas, com os efeitos práticos em sua vida, virou defensor do processo.

"Hoje a professora veio me agradecer por estar levando isso para o mundo do futebol, para o extracampo, porque é muito importante e, querendo ou não, salva vidas. Eu tinha esse preconceito antes, achava que era frescura, que estava doido. Minha família mesmo há pessoas que acham que quem vai para o psicólogo é doido. Eu descobri isso e achei maravilhoso. Foi a melhor descoberta que tive na minha vida mesmo", finalizou.

Com a temporada positiva no Tottenham, Richarlison foi chamado para os amistosos da Seleção contra Inglaterra (1 a 0) e Espanha (3 a 3). Em 26 duelos, ele marcou 11 gols e distribuiu três assistências pelo time inglês.