Richarlison diz que 'tudo desabou' após Copa: 'só via besteira de morte'

O atacante Richarlison voltou a falar sobre como foi salvo pela terapia após sofrer um golpe de um amigo e a participação na Copa do Mundo de 2022. O jogador da seleção brasileira e o Tottenham afirmou que "desabou tudo" após o Mundial e que "só queria ver besteira de morte" na internet.

Antes eu ia treinar assim, tipo, já queria voltar para casa, queria voltar para o quarto porque sei lá, não sei o que estava dando na minha cabeça... Cheguei a falar com o meu pai que eu ia desistir. Cheguei a ir falar com o meu pai que eu ia desistir. Richarlison, para a ESPN

Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge... E estava chegando no meu limite mesmo. De sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu estava numa depressão e estava querendo desistir. Estava sofrendo muito ataque depois da Copa e junto com esse problema pessoal dentro de casa afetou muito. Parecia que era forte mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo parece que desabou tudo.

Acho que a psicóloga, querendo ou não, salvou, me salvou, salvou minha vida. Eu só pensava besteira. No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte.

O que aconteceu

Richarlison marcou três na Copa do Qatar, mas não escapou das críticas. A seleção brasileira foi eliminada pela Croácia nas quartas de final.

O atacante também foi vítima de um golpe do empresário Renato Velasco, que controlava suas finanças. O empresário é acusado de ficar com uma porcentagem acima do que permite a lei do salário de Richarlison.

Em nota, Renato Velasco, por meio de seu advogado Cláudio Klement Rodrigues, afirmou que as alegações são infundadas e não condizem com a realidade.