Reforço do Chelsea de R$ 390 milhões está fora da temporada após 33 minutos em campo

Nesta quarta-feira (27), o Chelsea informou que o volante Roméo Lavia está fora do restante da temporada. O jogador chegou ao clube londrino no ano passado e jogou apenas uma partida com a camisa azul.

Lavia, de apenas 20 anos, foi contratado pelo Chelsea junto ao Southampton por 62 milhões de libras (cerca de R$ 390 milhões na cotação atual) em agosto de 2023. Nessa época, já se encontrava lesionado. Depois de se recuperar, jogou 33 minutos contra o Crystal Palace, no dia 27 de dezembro, pelo Campeonato Inglês. Uma nova lesão apareceu na sequência, dessa vez na coxa.

"O meio-campista Roméo Lavia, infelizmente, irá perder o restante da nossa campanha 2023/24 devido a um retrocesso em sua recuperação. Recentes avaliações médicas confirmaram que Lavia, que sofreu uma lesão significativa contra o Crystal Palace em dezembro, não jogará mais na temporada", disse o clube.

No jogo em questão, Lavia teve apenas 31 toques na bola e não contribuiu para gols. O Chelsea venceu em casa, no Stamford Bridge, por 2 a 1 com gols de Mudryk e Madueke.

Lavia foi o segundo reforço mais caro dos Blues da janela do verão europeu, atrás somente de Moisés Caicedo. O volante equatoriano custou 116 milhões de libras (730 milhões de reais).