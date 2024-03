Piquerez mira feito histórico em semi pelo Palmeiras e celebra retorno ao Allianz: "Dá mais força"

Nesta quinta-feira, Joaquín Piquerez pode se tornar o jogador o uruguaio com mais vitórias na história do Palmeiras. Até o momento, o lateral esquerdo soma 84 triunfos, ficando apenas atrás de Villadoniga, meia que defendeu o Verdão nos anos 40 e soma tem 85 êxitos.

"É um feito importante. Espero poder alcançá-lo já nesta quinta ajudando o Palmeiras no seu grande objetivo neste momento que é o de chegar em mais uma final. Fico feliz de estar na história do clube e vou continuar me dedicando bastante para, ao lado dos meus companheiros, conquistar mais títulos com essa camisa e consequentemente atingir novas marcas", disse o defensor.

Lateral esquerdo com mais títulos pelo Palmeiras (sete), Piquerez também está se aproximando de outro recorde. Com 138 partidas, ele está a nove de alcançar Víctor Diogo como o jogador uruguaio que mais defendeu o Alviverde.

O Palmeiras encara o Novorizontino nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista. O jogo marca o retorno do Palmeiras ao Allianz Parque após dois meses. O gramado passou por uma reforma neste período e foi liberado para a reta final do Estadual.

"O Allianz é a nossa casa e somos muito fortes lá dentro, então voltar a jogar no nosso estádio, com o apoio da nossa torcida, é muito importante nesse momento e nos dá ainda mais força para enfrentar um rival que nos últimos anos vem muito bem. Usamos esse período sem jogos para promover ajustes e melhorar, ainda mais, para fazer um grande jogo, conseguir chegar à decisão e seguir em busca de mais um título", disse Pirquerez.

Piquerez chegou ao Palmeiras em agosto de 2021 e já soma 138 jogos pelo Verdão. Com 10 gols, ele é o terceiro uruguaio com mais bolas na rede pelo time, atrás de Héctor Silva (16 gols) e Villadoniga (52 gols). Além disso, soma 15 assistências.