Pedrinho vê relação com a 777 como fria no Vasco: 'Me causa estranheza'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Presidente do Vasco associativo, Pedrinho classificou sua relação com a SAF - comanda pela 777 Partners — como "fria".

"Com relação a SAF, também me causa estranheza. É um exercício que temos que fazer: quando eu era comunicador, sou procurado pela SAF e recebo um convite para exercer um cargo muito importante, remunerado, na questão esportiva. Partindo desse princípio, quando me lanço candidato e sou eleito, num raciocínio óbvio, já que além de presidente sou sócio, é que tivéssemos uma relação próxima, porque não posso, em três meses, ter esquecido algum conteúdo, principalmente direcionado a futebol. Que fique claro: por mais que eu seja um sócio minoritário, não posso obrigar ninguém a nada. Não posso botar uma arma na cabeça de alguém e querer participar do planejamento. Estou incomodado pois poderia tentar construir algo interessante esportivo", declarou, complementando:

"E conversa, que fique claro, não é uma mensagem faltando 15 minutos para alguma coisa para comunicar. Uma relação esportiva parte de um planejamento, mas respeito completamente, apesar de não concordar. Não participei de pré-temporada, contratação, dispensas... Estou sempre disposto a ajudar o Vasco, não existe vaidade. Nunca tive a intenção de ter a última palavra. Nada disso. Zero vaidade. Esportivamente, acho que poderia colaborar. O que as pessoas têm que entender é que o Vasco está acima de todo mundo".

*Mais informações em instantes