Palmeiras x Novorizontino: informações e prováveis escalações da semi do Paulistão

Nesta quinta-feira, o Palmeiras recebe o Novorizontino em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Allianz Parque a partir das 21h35 (de Brasília).

Esse será o primeiro jogo do Verdão em seu estádio após dois meses. A última vez que o time atuou em casa foi no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos por 2 a 1. Desde então, o local foi interditado para a troca do gramado sintético, e o clube passou a atuar na Arena Barueri.

A equipe de Abel Ferreira está invicta e ostenta a melhor campanha do Estadual. O time chegou à semifinal após golear a Ponte Preta por 5 a 1.

Para encarar o Novorizontino, o Palmeiras pode contar com o reforço de Gustavo Gómez. O zagueiro paraguaio está recuperado de uma fratura no dedo do pé esquerdo, sofrida contra o Corinthians, no mês passado.

Além disso, Murilo, Richard Rios e Endrick já estão de volta após defenderem as suas respectivas seleções na data Fifa e estão à disposição de Abel. O trio, contudo, teve pouco tempo de descanso, já que atuaram na terça-feira.

Do outro lado, o Novorizontino é uma das grandes surpresas do Paulistão. O clube do interior paulista eliminou o São Paulo, em pleno Morumbis, nas quartas de final.

O principal nome do time é o meia Rômulo. O jogador de 22 anos soma três gols e duas assistências em 12 aparições. Com o sucesso, ele já foi vendido ao Palmeiras e tenta mostrar serviço ao futuro chefe.

Quem vencer encara Santos ou Red Bull Bragantino na grande final do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Data: 28 de março de 2024, quinta-feira



Horário: 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Daniel Luis Marques e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Marcio Henrique de Gois

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez) e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Flaco López.



Técnico: Abel Ferreira

NOVORIZONTINO: Jordi; Cesar Henrique, Luis Fellipe, Geovane, Chico e Reverson; Romulo, William Lepo, Marlon e Waguininho; Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.



