Palmeiras tenta manter invencibilidade contra o Novorizontino em mata-mata do Paulista

O Palmeiras tem o retrospecto a seu favor frente ao Novorizontino, principalmente quando se trata de mata-mata do Campeonato Paulista. As equipes já se enfrentaram em três oportunidades em confrontos eliminatórios e o Verdão levou a melhor em todas as oportunidades.

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Esse será o primeiro embate entre os times válido por uma semifinal do Estadual. Os outros confrontos foram válidos pelas quartas de final.

As equipes se enfrentaram pela primeira vez em duelo eliminatório em 2017. Nessa ocasião, as quartas e semifinais eram disputados em jogos de ida e volta. Nesse ano, o Palmeiras venceu o Novorizontino por 3 a 1, no jogo de ida, com gols de Dudu, Borja e Róger Guedes. Já no duelo de volta, o Verdão confirmou a vaga na semi ao bater o Tigre por 3 a 0. Willian Bigode, Borja e Dudu anotaram os gols palmeirenses.

No ano seguinte, as equipes voltaram a se enfrentar na mesma fase. No primeiro jogo, o Palmeiras fez 3 a 0, com gols de Dudu, Willian e Keno, e na volta aplicou uma goleada por 5 a 0 no Novorizontino. Bruno Henrique, Keno, Willian, Papagaio e Dudu foram os responsáveis por balançar a rede.

Por fim, em 2019, novamente o Verdão se deu bem. Depois de empate por 1 a 1 no primeiro jogo das quartas, a equipe, na época comandada por Felipão, voltou a golear o Tigre por 5 a 0. Felipe Melo, Ricardo Goulart, Scarpa (duas vezes) e Dudu fizeram os gols do Verdão.

O confronto da semifinal será o segundo entre as equipes nessa temporada. Palmeiras e Novorizontino se encontraram na estreia do Paulistão, em janeiro. O duelo, que aconteceu em Novo Horizonte, terminou empatado por 1 a 1. Raphael Veiga fez para o Palmeiras, enquanto Willian Farias anotou para o adversário.