Palmeiras já vendeu quase 35 mil ingressos para semi do Paulista no Allianz

O retorno do Palmeiras ao Allianz Parque terá uma boa presença de público. Mais de 34.800 ingressos já foram vendidos para o duelo contra o Novorizontino, marcado para esta quinta-feira, pela seminal do Campeonato Paulista.

Esse será o primeiro jogo do Verdão em seu estádio após dois meses. A última vez que o time atuou em casa foi no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos por 2 a 1. Desde então, o local foi interditado para a troca do gramado sintético, e o clube passou a atuar na Arena Barueri.

Ao todo, o Palmeira jogou apenas duas vezes no Allianz neste ano. Contra a Inter de Limeira, o público foi de 27.228, enquanto diante do Santos, 40.379 torcedores estiveram presentes.

A reforma, que terminou no último dia 16, consistiu em remover os termoplásticos e colocar a cortiça, no lugar. Com isso, o Palmeiras realizou dois testes no local com a equipe sub-20. A FPF fez nova vistoria e liberou o local para receber a partida. O time profissional treinou no Allianz na manhã desta quarta-feira.

No Allianz Parque a entrada é feita através do reconhecimento facial, que estará em funcionamento em todos os setores do estádio (com exceção dos camarotes) - Gol Sul, Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A), Gol Norte, Superior Norte e Superior Leste (Portão B) e Central Leste (Portão C), além do setor visitante (Portão D).

Confira os valores dos ingressos: