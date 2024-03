Óscar Romero é regularizado no BID e pode estrear pelo Botafogo

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira que o meia-atacante Óscar Romero, recém-contratado, foi regularizado no BID e já pode estrear. Irmão de Ángel Romero, do Corinthians, o paraguaio assinou vínculo com o Alvinegro até o final de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.

Anunciado há mais de uma semana, Romero ainda não podia realizar sua estreia pelo Botafogo. O meia-atacante paraguaio será apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira, às 11h30 (de Brasília).

ROMERO BIDOU! ??? Meia-atacante paraguaio é regularizado pelo Glorioso! ??? #VamosBOTAFOGO ?? Nesta quinta, a partir das 11h30, a Botafogo TV transmite a coletiva de apresentação do atleta. pic.twitter.com/7xqF0GQ4eA ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 27, 2024

Romero estava no Pendikspor, da Turquia. O paraguaio também possui passagens por Cerro Porteño, Racing, SH Shenhua (China), Alavés (Espanha) e San Lorenzo. Além disso, defendeu o Paraguai em quatro Copa Américas.

Oficialmente no BID, Romero já está à disposição do técnico Fábio Matias para ser relacionado aos compromissos do Botafogo. A estreia do meia-atacante pode acontecer na próxima quarta-feira, quando o Alvinegro encara o Júnior Barranquilla, pela primeira rodada da Copa Libertadores.