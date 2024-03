O que palmeirenses acharam de 'novo gramado' do Allianz Parque

Do UOL, em São Paulo (SP)

Os jogadores do Palmeiras e a comissão técnica de Abel Ferreira aprovaram o "novo gramado" do Allianz Parque — a WTorre trocou o composto de termoplástico pela cortiça, a mesma utilizada no gramado do estádio Nilton Santos.

O que aconteceu

"Mais gostoso para jogar". Os jogadores ficaram satisfeitos com a reforma após o primeiro teste realizado na manhã de hoje e estão tranquilos para jogarem no estádio amanhã, às 21h35 (de Brasília), contra o Novorizontino pela semifinal do Campeonato Paulista.

"A cortiça é mais leve, não dá para sentir o peso do gramado". Na reta final do Brasileirão, vários jogadores do Palmeiras disseram que o gramado estava muito pesado, o que dificultava muitos movimentos durante os jogos — a alta quantidade de shows no segundo semestre prejudicou o gramado sintético.

"O composto não está grudando na chuteira como antes". Além desse relato, várias fotos disponíveis no site do clube mostram que a cortiça não grudou na chuteira dos atletas como estava acontecendo durante os jogos do início da temporada.

"O gramado está melhor". Foi o que a reportagem ouviu de uma fonte ligada à diretoria do Palmeiras.

O último jogo do Palmeiras no Allianz foi em 28 de janeiro, na vitória por 2 a 1 contra o Santos.

Chuteira de Weverton, goleiro do Palmeiras, ficou com pasta grudada no solado antes da reforma Imagem: MARCELLO ZAMBRANA/AGIF

Piquerez bate bola no "novo gramado" do Allianz Parque com nada grudado na chuteira Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

