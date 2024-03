O campo mostrou que James precisa jogar mais no São Paulo, diz Arnaldo

O comentarista Arnaldo Ribeiro analisou no Fim de Papo que a Data Fifa deixou claro que James Rodríguez precisa de mais minutos em campo pelo São Paulo. Para Arnaldo, o meia colombiano mostrou boa condição de jogo nas vitórias contra Espanha e Romênia e tem que receber mais oportunidades do técnico Thiago Carpini.

James Rodríguez da Data Fifa: "Na Colômbia, o James dessa vez começou jogando. Contra a Espanha, ele tinha entrado no intervalo. Ele jogou 73 minutos contra Romênio e tinha feito pouco mais de 45 contra a Espanha, mais do que ele fez em qualquer momento sob o comando do Carpini. Com Carpini, ele nem entrou no intervalo e nem começou jogando, nenhuma vez".

'Carpini vai ter que colocar o James': "O James só deve chegar na sexta-feira, faltando menos de uma semana para a estreia na Libertadores. James vai jogar contra o Talleres? Acho que não no primeiro jogo. James vai jogar no segundo jogo, contra o Cobresal, na volta do São Paulo ao Morumbi na Libertadores? Vai, com certeza. Se não for, o Carpini vai estar assinando um atestado de confissão, ele vai ter que colocar o cara depois do que aconteceu nos últimos jogos.

'A torcida quer ver o cara, o cara vai ter que jogar': "O campo mostrou que ele tem condição de jogar mais e não foi lhe dada a oportunidade. O campo mostrou de novo que ele tem condição técnica e física de jogar mais do que ele tem jogado no São Paulo. Treinando menos, treinando mais, treinando mais ou menos, e agora com a declaração do técnico da Colômbia fica essa situação. A torcida quer ver o cara, o cara vai ter que jogar. Se o Carpini tiver sensibilidade ele coloca o cara na arena, coloca o cara aos leões, começa o jogo da Libertadores com o cara, vamos ver, mas ele não fez isso até agora, então fica no imaginário do torcedor".

