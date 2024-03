No amistoso entre Corinthians e Londrina, Paulinho pode voltar a jogar após 10 meses de ausência

O amistoso entre Corinthians e Londrina, nesta quarta-feira, pode marcar um retorno importante: Paulinho tem a chance de voltar a jogar depois de 10 meses de ausência por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O camisa 15 vem trabalhando normalmente com os companheiros no CT Dr. Joaquim Grava desde o começo do mês e agora o plano da comissão técnica é dar ritmo de jogo para o volante. A última vez que Paulinho disputou uma partida foi no dia 24 de maio de 2023, contra o Argentinos Juniors, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Essa foi a segunda lesão grave do ídolo do Timão em um curto espaço de tempo, já que o atleta teve a mesma contusão em maio de 2022 e também ficou "parado" por quase um ano.

Em 2023, Paulinho disputou 19 jogos, sendo cinco como titular. Quando se machucou novamente, o jogador que vinha atuando como primeiro volante com o técnico Vanderlei Luxemburgo pensou seriamente em se aposentar.

"Nessa segunda lesão, acho que eu estive muito mais perto de parar de jogar futebol do que quando tive a primeira. Tive 10, 15 dias para pensar, o clube me liberou para refletir. Pensei em todo o processo, me perguntei se valeria a pena. Um dia vou parar de jogar futebol, mas não queria que fosse por lesão. Ela frustra a pessoa, não te dá mais o prazer naquele primeiro momento, mas você tem que saber que faz parte da nossa profissão. Temos que encarar. Nesses dias, pensei melhor e optei por começar o processo de novo e ter tranquilidade para voltar", comentou Paulinho, em entrevista à Corinthians TV.

Diante do Londrina, a tendência é que o técnico António Oliveira mande a campo o time considerado titular, mas faça muitas alterações no decorrer da partida. Paulinho pode ganhar minutos na segunda etapa.

O amistoso será disputado em Cascavel-PR, às 20 horas (de Brasília).