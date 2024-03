Murilo vibra com volta do Palmeiras ao Allianz e projeta semi "muito difícil" contra o Novorizontino

Depois de dois meses, o Palmeiras está prestes a voltar a jogar no Allianz Parque. O Verdão recebe o Novorizontino nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o elenco treinou no novo gramado do estádio.

Aniversariante do dia, o zagueiro Murilo. que serviu a Seleção Brasileira na data Fifa, celebrou o retorno do clube para a sua casa.

"É especial voltar a treinar aqui e, principalmente, voltar a jogar. A torcida aqui é diferente. Estou ansioso para poder voltar a jogar e, quem sabe, fazer um gol. Não podemos ficar de fora desses grandes jogos, então, com fé em Deus, é mentalizar para amanhã fazer um grande jogo e se classificar para a final", destacou o atleta de 27 anos.

O defensor ainda aproveitou para projetar o duelo com o Novorizontino, que deu trabalho para o time de Abel Ferreira na fase de grupos. O embate terminou 1 a 1, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

"Será um jogo muito difícil, sabemos da qualidade deles. A gente já os enfrentou no primeiro jogo do Paulista, é uma equipe muito boa, muito bem treinada. Mas estamos também focados, sabendo o que a gente quer desde o começo da competição, que é chegar até a final e depois conseguir mais um título", finalizou Murilo.

O "novo" Allianz Parque

Esse será o primeiro jogo do Verdão em seu estádio após dois meses. A última vez que o time atuou em casa foi no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos por 2 a 1. Desde então, o local foi interditado para a troca do gramado sintético, e o clube passou a atuar na Arena Barueri.

O problema identificado foi o derretimento do termoplástico, composto que tinha no campo sintético, instalado em 2020. Isso se deu, principalmente, devido às altas temperaturas e poluição na cidade de São Paulo.

A reforma consistiu em remover o termoplástico e colocar cortiça. O primeiro composto provocou as más condições do gramado em decorrência de seu derretimento devido às altas temperaturas e poluição da cidade de São Paulo. Essa condição se agravou ainda mais nos únicos dois jogos do Verdão no Allianz, em janeiro.

A grama, por sua vez, é a mesma que foi instalada há quatro anos. Quem estiver em campo, porém, pode sentir alguma diferença provocada pela alteração do composto. Essa nova cortiça deixará o gramado mais semelhante à grama natural e com a temperatura mais baixa, já que trata-se de um isolante térmico.