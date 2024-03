Murilo fala sobre experiência na seleção e diz que Leila salvou trio do Palmeiras

Um dos principais destaques do Palmeiras nas últimas temporadas, Murilo viveu a sua primeira experiência com a Seleção Brasileira nesta data Fifa de março. O zagueiro não chegou a entrar em campo, mas celebrou a oportunidade de integrar o grupo.

"Foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu fazer grandes jogos, contando muito com a estrela do Endrick, que nos ajudou muito. A equipe está toda de parabéns. É uma equipe de muita qualidade, então facilitou muito a adaptação", disse.

O Brasil disputou dois amistosos. O time venceu a Inglaterra por 1 a 0, em Wembley, no último sábado, e empatou em 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu, na terça-feira.

Agora, Murilo volta as suas atenções para a semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras recebe o Novorizontino no Allianz Parque nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília).

Para retornar a tempo de treinar com o restante do elenco no novo gramado do estádio nesta quarta-feira, o zagueiro voltou no avião da presidente Leila Pereira, que foi chefe de delegação da Seleção. Endrick e Richard Rios, que defendeu a Colômbia, também vieram ao Brasil com o defensor.

"A volta foi boa, fizemos um grande voo, foi rapidinho, a Leila (Pereira, presidente do clube) salvou a gente. Conseguimos descansar, dormir, esticar as pernas, então facilitou muito. Agora estamos aqui de volta com todos os amigos de novo. É retomar os trabalhos para fazer um grande jogo amanhã", finalizou Murillo.