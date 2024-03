Milito aparece no BID e pode comandar o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro

O argentino Gabriel Milito, apresentado como novo técnico do Atlético-MG nesta quarta-feira, teve contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está livre para comandar o time na final do Campeonato Mineiro, contra o rival Cruzeiro.

Anunciado no último domingo, o treinador de 43 anos assinou vínculo com o Galo até o fim de 2025. Ele chega ao lado de quatro integrantes de sua comissão: o auxiliar técnico Leandro Ávila, o preparador físico Sergio Di Bartolo, o analista de desempenho Juan Manuel Cortes e o psicólogo Patricio Morales.

(Foto: Reprodução)

Antes do Atlético-MG, Milito comandou times tradicionais do futebol argentino, como Independiente e Estudiantes. Seu último trabalho foi pelo Argentinos Juniors, onde permaneceu de 2021 e 2023.

O substituto de Felipão, que deixou o clube no último dia 20, comandou nesta quarta o terceiro treino à frente da equipe mineira. A estreia pelo Galo será neste sábado, no primeiro jogo da decisão do Estadual, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena MRV.