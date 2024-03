Messi reflete sobre aposentadoria e afirma que irá parar no momento em 'que não estiver rendendo'

Campeão mundial com a Argentina em 2022, Lionel Messi concedeu entrevista ao Big Time Podcast e comentou sobre diversos tópicos de sua vida no futebol. Entre eles, o craque falou a respeito da seleção nacional, sua saída do Barcelona e ida ao PSG, além de refletir no que diz respeito a sua aposentadoria.

"Eu sei que, no momento que sentir que não estiver rendendo, que não disfrutar nem estiver ajudando meus companheiros, pararei (de jogar). Sou muito autocrítico, sei quando estou bem, quando estou mal, quando jogo bem ou quando jogo mal. Quando sentir que é o momento para dar esse passo, darei sem pensar na idade. Se me sentir bem, tentarei seguir sempre competindo, porque é o que gosto e sei fazer. Não tenho nada claro, espero seguir jogando por um tempo mais", disse o jogador do Inter Miami.

countless memories, eight rings, zero doubt. pic.twitter.com/AaNIsEDZcJ ? adidas Football (@adidasfootball) October 30, 2023

Ainda nesta entrevista, o capitão da Argentina celebrou o momento de conquistas da equipe e afirmou que teria deixado a seleção nacional caso não conquistasse a última Copa do Mundo. "Com certeza teria deixado a seleção se não tivéssemos sido campeões, mas, por sorte, aconteceu e conseguimos dar outro título para a Argentina."

Saída do Barcelona e ida ao PSG

O camisa 10, quando questionado sobre sua turbulenta saída do Barcelona e difícil passagem no Paris Saint-Germain, pontuou que não estava pronto para deixar o clube catalão e não queria sair.

"Foi uma mudança difícil quando fui para o PSG, porque estava muito bem no Barcelona e pensava em ficar. Eu não estava pronto para sair, foi tudo muito rápido, tive que reconstruir minha vida de um dia para o outro. Conheci outra liga, outro clube, um novo lugar. Era uma mudança que não procurava, por isso, foi difícil no início", concluiu o atleta.

Atualmente na MLS, Messi conquistou 43 títulos em sua carreira e detém oito Bolas de Ouro na sua vasta sala de troféus. O jogador relatou que, no âmbito desportivo, realizou todos os seus desejos. "No âmbito desportivo, tive a sorte de realizar todos os meus sonhos e a verdade é que não posso pedir mais. Tento aproveitar tudo o que Deus me deu até agora, o que é muito."