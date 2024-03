Mesmo suspenso, Gabigol deve ser inscrito pelo Flamengo na Libertadores

O Flamengo viu o atacante Gabigol ser suspenso por dois anos após ser condenado de tentativa de fraude em um exame antidoping. Mesmo assim, Gabigol deve ser inscrito na Libertadores.

A diretoria do Rubro-Negro vai recorrer da punição Além disso, a equipe está em busca de um efeito suspensivo da punição.

Gabigol não pode treinar e atuar pelo Flamengo. A suspensão do atacante do time carioca foi definida para até abril de 2025.

No momento, o atacante vai realizar treinos fora do Ninho do Urubu, mas caso seja liberado poderá atuar na principal competição continental da temporada.