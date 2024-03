Maracanã responde Governo afirmando dar assistência de hidratação a público

Do UOL, no Rio de Janeiro

O consórcio provisório do Maracanã - administrado pela dupla Fla-Flu - respondeu a notificação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) sobre as denúncias de proibições de garrafas d'água na entrada da partida entre Nova Iguaçu e Vasco, quando o Rio atingiu sensação térmica de 62,3º. A administração garantiu que dá assistência de hidratação aos torcedores nos jogos no estádio.

O que aconteceu

A Senacon enviou ao UOL as respostas dadas pelo consórcio sobre a notificação ocorrida na semana passada. A dupla Fla-Flu respondeu tanto sobre a permissão do acesso ao local com garrafas d'água — algo que é obrigatório por lei - como também sobre os serviços de hidratação disponíveis aos torcedores já dentro do Maracanã.

Sobre o acesso dos torcedores com água, o consórcio respondeu: "Os torcedores são informados, pelos orientadores de público, ao entrar no Estádio Jornalista Mário Filho ("Maracanã"), sobre a possibilidade de entrada portando garrafas plásticas transparentes de até 500ml (quinhentos mililitros), para hidratação".

Sobre os serviços de hidratação dentro do Maracanã, a administração respondeu: "São disponibilizados bebedouros em diversos pontos no Estádio, para a hidratação gratuita do público, além da existência de diversos pontos de comercialização de alimentos e bebidas de fácil acesso ao público".

Torcedores denunciam proibição, bebedouros quebrados e bares sem água

Torcedores notificaram a Senacon alegando que foram proibidos de entrar com garrafas d'água no jogo entre Nova Iguaçu e Vasco. A partida foi válida pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca.

Nas redes sociais, muitos alegaram que haviam bebedouros que não estavam funcionando dentro do estádio. Além disso, disseram que alguns bares não tinham mais água para vender já no intervalo da partida. O UOL presenciou duas torcedoras passando mal por conta do calor. Elas foram socorridas por funcionários do Maracanã.

Ferj não responde e é notificada novamente

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) não respondeu a notificação da Senacon. A Secretaria Nacional do Consumidor informou que a entidade foi novamente notificada na última terça-feira (26).

A Ferj foi questionada sobre o horário marcado para Nova Iguaçu x Vasco. O jogo aconteceu às 16h do último dia 17, quando já estava previsto o forte calor. Na ocasião, a Senacon ainda citou os horários das outras partidas das semifinais, que ocorreram já na parte da noite, com temperaturas mais amenas.

Sobre este tema, o consórcio respondeu da seguinte forma: "A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é a entidade responsável por determinar os horários das partidas de futebol válidas pelo Campeonato Carioca 2024".

Lei obriga entrada de garrafas d'água

A Senacon criou uma lei que obriga entrada com água e garrafas de uso pessoal em grandes eventos, sobretudo em dias de calor excessivo. A partir desta portaria de nº 35 ficou estabelecido que "as empresas responsáveis pela produção de eventos devem garantir a instalação de pontos de hidratação de fácil acesso, independentemente da comercialização de água no local".

A lei foi criada após a morte de uma jovem no show da cantora Taylor Swift, ano passado, no Nilton Santos. Ela teve desidratação e sofreu uma parada cardiorrespiratória após enfrentar temperaturas acima dos 40º.