Lenda alemã compara Bayer Leverkusen ao Barcelona de Messi e Iniesta

O Bayer Leverkusen segue impressionando o futebol europeu. Sem perder desde o início da temporada, que começou em agosto, está com dez pontos de vantagem na liderança do Campeonato Alemão e, a oito rodadas do final, a equipe se aproxima cada vez mais de seu primeiro título do torneio.

Lothar Matthaus, ex-jogador da Alemanha e do Bayern de Munique, não poupou elogios à equipe comandada por Xabi Alonso. E comparou a forma de jogo dos alemães com o Barcelona de Messi.

"O futebol, a velocidade, a tranquilidade com a bola... É simplesmente divertido. Poderia falar dele (Bayer) durante meia hora. Me recorda o Barcelona com Iniesta, Xavi e Messi. Para mim, esse é o Bayer Leverkusen", disse Matthaus, campeão da Copa do Mundo de 1990 e ganhador da Bola de Ouro no mesmo ano.

Além da campanha espetacular na Bundesliga, o Leverkusen está nas quartas de final da Liga Europa e nas semifinais da Copa da Alemanha, sendo o único clube da elite alemã a chegar nesta fase.

"Para mim, atualmente é a equipe mais forte do mundo. Não quero compará-lo com Liverpool e Manchester City, mas o Leverkusen está jogando o futebol de maior qualidade que eu vi na temporada", elogiou Matthaus.