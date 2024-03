Leila Pereira declara apoio ao Brasil para sediar Copa do Mundo feminina de 2027

Nesta quarta-feira, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, declarou apoio à candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo feminina de 2027. Em vídeo publicado nas redes sociais, a mandatária do Verdão revela torcida para que a realização do torneio mundial seja um divisor de águas na para a gestão feminina no esporte no país.

"Meu nome é Leila Pereira, sou presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e única mulher presidente de um clube de futebol aqui no Brasil, mas gostaria que muito mais mulheres estivessem no meio do futebol, trabalhando ou comandando. Nós mulheres teremos uma grande oportunidade de estarmos no foco do futebol mundial se o Brasil for confirmado como próxima sede da Copa do Mundo feminina de futebol. Vamos torcer para que, em 2027, a competição seja aqui para que muito mais mulheres estejam no futebol", disse.

Um dos pilares da candidatura do Brasil é justamente a inserção e capacitação de novas mulheres sul-americanas no mercado de grandes eventos, assim como oferecer a profissionais já experientes espaços de liderança e decisão na administração do futebol no continente. O torneio é visto também como uma oportunidade para alavancar carreiras de mulheres em várias posições do ecossistema do futebol: jogadoras, treinadoras, árbitras, jornalistas, gestoras e dirigentes.

A decisão que pode garantir a realização da Copa do Mundo feminina pela primeira vez na América do Sul acontece no dia 17 de maio deste ano, no Congresso da Fifa em Bangkok, na Tailândia, após votação aberta de representantes das 211 associações-membro. O Brasil está na disputa com as candidaturas conjuntas de Bélgica, Alemanha e Holanda, e México e Estados Unidos.

Presente nos últimos dois amistosos da Seleção Brasileira, contra Inglaterra e Espanha, Leila é a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de delegação da equipe masculina de futebol do Brasil. Ela também foi a primeira mulher a ganhar o Campeonato Brasileiro como presidente de um clube.