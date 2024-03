Judô brasileiro garante presença no Grand Slam de Antalya com 21 representantes

A Seleção Brasileira de Judô terá 21 representantes no Grand Slam de Antalya, na Turquia, que terá início a partir desta sexta-feira (29). A competição vai reunir quase 650 atletas de 93 países, a maior quantidade no Circuito Mundial neste ano, e distribuirá até 1000 pontos no ranking olímpico classificatório para as Olimpíadas de Paris 2024.

Neste ano, a cidade turca contará novamente com os quatro medalhistas daquela ocasião: as campeãs Rafaela Silva (-57kg) e Ketleyn Quadros (-63kg), além dos medalhistas de bronze Willian Lima (-66kg) e Jéssica Lima (-57kg). O local, em 2023, foi palco de uma das melhores campanhas do judô brasileiro em etapas de Grand Slam.

Parte do nosso time já está na Turquia em aquecimento para o Grand Slam de Antalya ??, que acontece a partir desta sexta-feira Vamos pra cima, Brasil! ???#BrasilJudo pic.twitter.com/Nlv1rdvDKN ? CBJ (@JudoCBJ) March 27, 2024

Para fazer uma série de treinamentos, grande parte da equipe que esteve no Grand Slam de Tbilisi, no último fim de semana, permaneceu na Europa e também lutará em Antalya. Como novidade, a seleção terá os reforços de Guilherme Schmidt (-81kg) e Rafael Macedo (-90kg), além da vice-campeã mundial júnior, Kaillany Cardoso (-70kg), de 20 anos.

Confira abaixo a delegação brasileira para o Grand Slam de Antalya:

Equipe Feminina

48kg ? Amanda Lima (Minas Tênis Clube/FMJ)



48kg ? Natasha Ferreira (Sociedade Morgenau/F.PR.JUDÔ)



52kg ? Jéssica Pereira (Instituto Reação/FJERJ)



52kg ? Larissa Pimenta (E.C. Pinheiros/FMJ)



57kg ? Jéssica Lima (Sogipa/FGJ)



57kg ? Rafaela Silva (C.R. Flamengo/FJERJ)



63kg ? Ketleyn Quadros (Sogipa/FGJ)



63kg ? Nauana Silva (E.C. Pinheiros/FPJ)



70kg ? Luana Carvalho (Umbra-Vasco da Gama/FJERJ)



70kg ? Kaillany Cardoso (Minas Tênis Clube/FMJ)



+78kg ? Beatriz Souza (E.C. Pinheiros/FPJ)

Equipe Masculina

66kg ? Willian Lima (E.C. Pinheiros/FPJ)



73kg ? Michael Marcelino (SESI-SP/FPJ)



73kg ? Vinicius Ardina (SESI-SP/FPJ)



81kg ? Guilherme Schimidt (Minas Tênis Clube/FMJ)



81kg ? Pedro Medeiros (Umbra-Vasco da Gama/FJERJ)



90kg ? Marcelo Gomes (C.R. Flamengo/FJERJ)



90kg ? Rafael Macedo (Sogipa/FGJ)



100kg ? Leonardo Gonçalves (Sogipa/FGJ)



100kg ? Rafael Buzacarini (E.C. Pinheiros/FPJ)



+100kg ? Rafael Silva (E.C. Pinheiros/FPJ)

Comissão Técnica

Antônio Carlos "Kiko" Pereira ? Técnico



Sarah Menezes ? Técnica



Andrea Berti ? Técnica



Marcos Agostinho ? Técnico



Vanessa Gomes ? Médica



Agatha Pascoalino ? Fisioterapeuta



Marcelo Theotonio ? Chefe de Delegação



Maicon Maia ? Sub-Chefe de Delegação